Metallica desatan la locura en Las Vegas y amplían su residencia en la Sphere con seis nuevas fechas

La demanda ha sido tan abrumadora que Metallica no ha tenido más remedio que ampliar su esperada residencia Life Burns Faster en la futurista Sphere de Las Vegas. Lo que empezó como una serie de ocho conciertos previstos para octubre se ha convertido ahora en un total de catorce noches después de que la banda anunciara seis nuevas fechas, aún por revelar, tras lo que ellos mismos han calificado como “una demanda increíble”. La noticia llega apenas unos días después de que las entradas iniciales volaran, confirmando que el magnetismo de la banda sigue intacto incluso en un formato tan singular como este.

El concepto de la residencia mantiene el espíritu del No Repeat Weekend que Metallica estrenaron en su gira M72 World Tour: cada jueves y sábado, repertorios completamente distintos sin repetir canciones. Una propuesta que, unida a la tecnología inmersiva de la Sphere —sonido envolvente, pantallas LED de altísima resolución y efectos 4D— promete una experiencia que la banda describe como “una forma totalmente nueva de vivir el directo de Metallica”.

En redes sociales, el grupo celebró la noticia con entusiasmo: “Debido a una demanda increíble (¡wow, chicos!) se añaden SEIS SHOWS a nuestra residencia ‘Life Burns Faster’ en la Sphere de Las Vegas”, escribieron, animando a los fans a estar atentos a las nuevas fechas y a los detalles de venta. Las entradas para las noches ya anunciadas salen a la venta general este viernes 6 de marzo, mientras que los miembros del club de fans tendrán acceso anticipado a los nuevos conciertos un día antes.

La banda llega a este proyecto en plena forma. Tras cerrar 2023 con 72 Seasons y una gira europea que este verano pasará por Dublín, Glasgow, Cardiff y dos noches en el London Stadium, Metallica afronta la Sphere como un nuevo desafío creativo. Lars Ulrich lo resumía así: “Doce segundos después de ver la apertura de U2 en 2023 pensé: ‘Tenemos que hacer esto, es territorio completamente inexplorado’”. Una declaración que deja claro que la banda no solo quiere tocar más fuerte, sino también reinventar la forma en que se vive un concierto de heavy metal.

Con esta ampliación, Metallica se suma a la lista de artistas que han apostado por la Sphere —U2, Phish, Dead & Company, Eagles o Backstreet Boys—, pero lo hacen con la ambición de ser los primeros en llevar el metal a un espacio diseñado para romper los límites del directo. Y si algo demuestra la avalancha de fans intentando conseguir entradas, es que el mundo está más que preparado para ello.

Desde su formación en 1981, Metallica ha sido una fuerza imparable dentro del metal. Su debut Kill ’Em All (1983) marcó el inicio de una revolución sonora que continuó con clásicos como Ride the Lightning (1984), Master of Puppets (1986) y …And Justice for All (1988). Con Metallica (1991), conocido como The Black Album, alcanzaron un éxito global que los situó en la cima del rock. A lo largo de los años, han explorado nuevas direcciones con discos como Load, Reload, St. Anger, Death Magnetic y Hardwired… to Self-Destruct, culminando en 72 Seasons (2023). Su directo, siempre contundente, ha sido clave para mantenerlos como una de las bandas más influyentes del planeta, capaces de llenar estadios durante décadas y seguir innovando sin perder su esencia.

