Metallica reúnen a más de 50 artistas para reimaginar su mítico “The Black Album” por su 30º aniversario

Metallica celebra el trigésimo aniversario de la edición de su 5º álbum de estudio- que lleva su nombre, pero se conoce como The Black Álbum — con dos reseñables lanzamientos, ambos el 10 de septiembre con el sello de la banda, Blackened Recordings.



The Black Album es uno de los trabajos más comerciales y uno de los más aclamados por la crítica de todos los tiempos. Su lanzamiento en 1991 no solo fue el primer álbum #1 de Metallica, sino que fue #1 en al menos 10 países, incluyendo 4 semanas de permanencia en el #1 en U.S.A.. Su imparable serie de singles — Enter Sandman, The Unforgiven, Nothing Else Matters, Wherever I May Roam y Sad But True alimentó el ascenso de la banda como cabeza de cartel de estadios en directo y dio pie a su claro predominio en radio y MTV. La acogida del álbum por parte de la prensa fue similar y ha continuado creciendo a lo largo de los años, pasando del top 10 de 1991 en la encuesta nacional de la crítica Pazz & Jop del Village Voice hasta convertirse en una constante presencia en la lista del Rolling Stone “Los 500 Mejores Álbumes de Todos los Tiempos”. El impacto y la relevancia del álbum continúa creciendo como ratificación de un hecho irrefutable: The Black Album sigue imbatible, manteniéndose como el Mejor Álbum en la historia del Soundscan de Nielsen, por encima de cualquier otro disco de cualquier género en estos últimos 30 años.



En conmemoración de su 30º aniversario, el disco será relanzado de forma definitiva. Remasterizado para obtener la mejor calidad sonora, The Black Album estará disponible en múltiples formatos, incluyendo Doble LP de Vinilo de 180 grs., CD Estándar, Edición Expandida de 3 CDs, Digital y Caja Deluxe de Edición Limitada (contiene el álbum remasterizado en 2LPs de 180 grs., un picture disc, 3 LPs en directo, 14 CDs (contienen pre-mezclas, maquetas, entrevistas, conciertos en directo), 6 DVDs (contienen descartes, imágenes “making of”, videos oficiales, conciertos), un libreto de tapa dura de 120 págs., 4 pases de gira laminados, tres litografías, tres púas de guitarra, un cordón/colgante para pase de Metallica, una carpeta con letras de canciones y una tarjeta de descarga).

Más de 50 artistas participan en The Metallica Blacklist



Mucho más que un mero álbum de tributo, The Metallica Blacklist celebra la perdurable influencia del hito musical de uno de los proyectos más ambiciosos concebidos por el equipo de Metallica: un elenco sin precedentes de más de 50 artistas que abarcan un vasto abanico de estilos, generaciones, culturas y continentes, cada uno contribuyendo con la interpretación única de su corte preferido de The Black Album.



The Metallica Blacklist ofrece nuevas perspectivas del disco que llevó a la banda al gran público, aportando una visión nueva de su atractivo atemporal: la seminal influencia de estas 12 canciones que han roto todas las barreras puesto que músicos de todos los registros son fans. En los 53 temas contenidos en The Metallica Blacklist hay cantantes, compositores, artistas del country, la electrónica y el hip hop compartiendo su amor por estas canciones junto a punks, indies, iconos del rock, del metal, de la world music y muchos otros estilos dedicando sus interpretaciones a más de 50 buenas causas: todos los ingresos por venta, descarga o stream del álbum se destinarán, a partes iguales, entre las organizaciones caritativas escogidas por los artistas y la Fundación de Metallica, All Within My Hands.



The Metallica Blacklist rinde un homenaje ilimitado y coherente que incluye tanto a bandas con las que Metallica ha compartido escenario, como artistas incluso más jóvenes que el álbum original. Es una mezcla de talentos apabullante y a veces desconcertante, que poco o nada tienen en común, salvo la pasión compartida por la música que les ha reunido en este proyecto: 1 Álbum. 12 Canciones. 53 Artistas. Posibilidades ilimitadas



The Metallica Blacklist estará disponible en los siguientes formatos: Digital, 4 CDs y una edición limitada de 7 LPs en vinilo. Con la reserva se recibirá de inmediato la versión de Miley Cyrus de “Nothing Else Matters” feat. Watt, Elton John, Yo-Yo Ma, Robert Trujillo y Chad Smith y la interpretación de “Enter Sandman” de la súper estrella latina, Juanes.