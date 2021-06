“Method”, la tercera apuesta de Sleater-Kinney antes de estrenar nuevo álbum

Tras escuchar los primeros sencillos Worry With You y High In The Grass, ahora la banda Sleater-Kinney comparte Method. Es el tercer y último sencillo antes de estrenar su nuevo álbum, Path of Wellness (2021) que será publicado al completo el próximo viernes 11 de junio.

La voz que suena es la de Carrie Brownstein, para interpretar un canto al amor tímido y torpe. Musicalmente se aprecia también el sonido de suaves solos de guitarra, ritmos ajustados de batería y teclados que recuerdan al sonido de finales de los setenta.

El videoclip es obra de Lance Bangs, famoso director por sus frecuentes colaboraciones con artistas de la talla de REM, Green Day o Kanye West, entre otros muchos. En Method, Bangs ha optado por centrar la fuerza visual en el mensaje. Así, diferentes tipografías trazan la letra de la canción con lo que parece ser el proceso de grabación en un estudio bajo un confuso filtro retro.

Path of Wellness es el primer álbum publicado desde que el grupo se convirtió en un dúo, formado por Corin Tucker y Carrie Brownstein, tras la partida de Janet Weiss, su icónica batería que se unió en 1996 con el álbum Dig Me Out.

Disfruta de Method: