Metric reivindican su ADN en tiempos de “solistas y millonarios” con su nuevo disco «Romanticize The Dive»

La banda canadiense Metric anuncia Romanticize The Dive, su décimo disco, acompañado del single “Victim Of Luck”, y lo hace reivindicando una forma de entender la música que parece en peligro de extinción. La noticia no solo importa por su regreso discográfico, sino porque Emily Haines sitúa este lanzamiento en un contexto cultural marcado por la precariedad artística, la nostalgia por la escena indie de los 2000 y la necesidad de recuperar una ética colectiva.

El disco llegará el 24 de abril y supone el primer material de la banda desde el díptico Formentera (2022–2023). Según explica Haines en NME , “Victim Of Luck” funciona como declaración de intenciones: una mirada directa a los inicios del grupo, cuando la vulnerabilidad y la urgencia creativa eran el motor. El videoclip, construido con material de archivo de sus primeras giras, refuerza esa idea de volver a la esencia, lejos del brillo impostado de la industria actual.

La grabación en Electric Lady Studios y el reencuentro con el productor Gavin Brown, responsable de Fantasies (2009), subrayan esa voluntad de reconectar con un sonido más directo y emocional. Haines reconoce que, tras la exploración expansiva de Formentera, el grupo buscaba responder a una pregunta sencilla y compleja a la vez: “¿Qué haría Metric?”. La respuesta parece pasar por recuperar la fricción, la honestidad y la energía que les definió en sus primeros años en Nueva York y Los Ángeles, en plena ebullición del indie de guitarras.

El anuncio llega acompañado de la gira All The Feelings Tour, junto a Broken Social Scene y Stars, tres nombres que comparten historia, afinidad estética y una visión comunitaria de la música que hoy resulta casi contracultural. La propia Haines lo resume como un recordatorio de que existe otra manera de vivir la creación artística: menos orientada al algoritmo y más a la amistad, la escena y la resistencia cultural.

Tracklist de Metric – Romanticize The Dive

‘Victim Of Luck’

‘Wild Rut’

‘Time Is A Bomb’

‘Crush Forever’

‘Tremolo’

‘Moral Compass’

‘As If You’re Here’

‘Loyal’

‘Antigravity’

‘Clouds To Break’

‘Leave You On A High’

Metric, una carrera marcada por la búsqueda de equilibrio entre riesgo, melodía y coherencia

Desde finales de los 90, Metric ha construido una carrera singular dentro del indie norteamericano, combinando electrónica, rock y pop con una identidad reconocible. Tras sus primeros pasos en la escena de Nueva York —compartiendo espacios con Yeah Yeah Yeahs o The Strokes—, la banda consolidó su propuesta con Old World Underground, Where Are You Now? (2003), un debut que ya mostraba su inclinación por los ritmos tensos y las melodías afiladas.

El salto internacional llegó con Fantasies (2009), un álbum celebrado por medios como Pitchfork y Rolling Stone por su equilibrio entre contundencia y sofisticación. Canciones como “Help I’m Alive” o “Gimme Sympathy” se convirtieron en himnos de una generación que veía en Metric una alternativa a la saturación del indie mainstream. A partir de ahí, trabajos como Synthetica (2012) o Pagans in Vegas (2015) exploraron territorios más electrónicos sin perder la tensión emocional que caracteriza la voz de Haines.

La etapa reciente, con Formentera y Formentera II, mostró a un grupo dispuesto a expandir su paleta sonora, incorporando texturas más atmosféricas y estructuras menos previsibles. Ahora, con Romanticize The Dive, Metric parece cerrar un ciclo: no como gesto nostálgico, sino como reafirmación de una ética creativa que siempre ha estado ahí, incluso cuando el contexto cultural empujaba en otra dirección.

A lo largo de más de dos décadas, la banda ha demostrado una capacidad poco común para adaptarse sin diluirse, manteniendo un equilibrio entre ambición y coherencia. Su regreso con este nuevo álbum no es solo una noticia discográfica: es una declaración de principios en un momento en que la música independiente necesita referentes que sigan defendiendo la importancia de la comunidad, la vulnerabilidad y la artesanía.

