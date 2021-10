Metronomy anuncian su nuevo disco «Small World» y comparten un primer adelanto

Artista

Metronomy

¿Por qué son noticia?

‎La banda británica ha anunciado su séptimo álbum de estudio, Small World, que llegará el 18 de febrero a través de Because Music.‎ Además, la banda ha compartido el primer single titulado It’s good to be back.

Sobre la canción y el vídeo

Este primer adelanto viene acompañado de un videoclip dirigido por Dreamjob en el que vemos a Joe Mount cantando mientras pasea por diversos escenarios, cada vez más agotado, donde se van uniendo sus compañeros en lo que parece un bucle sin final aparente.

Al respecto del tema, Mount ha afirmado que «‎he estado recordando cómo era cuando de niño estaba sentado en el asiento trasero del coche de mis padres y ponían su música y pensaba ‘esto es horrible’, pero había una o dos canciones que me acababan gustando. Pensé que sería divertido hacer ese tipo de álbum, y esta es la canción que les puede gustar a los niños. Esta es la canción ‘cool'».‎

Metronomy – It’s Good To Be Back

Tracklist del disco

01 Life and Death

02 Things Will Be Fine

03 It’s Good to Be Back

04 Loneliness on the Run

05 Love Factory

06 I Lost My Mind

07 Right on Time

08 Hold Me Tonight

09 I Have Seen Enough

Sobre Metronomy

No está mal usar el término electropop para definir a Metronomy. La cabeza pensante de esta banda inglesa es Joseph Mount; compositor, productor, cantante, teclista y guitarrista. Ahí es nada. A caballo entre la electrónica y el pop, las canciones creadas por este artista y sus tres compañeros son profundamente originales y divertidas a la vez que dejan cierto poso de tristeza. La estética kitsch que el grupo rezuma por los cuatro costados pega muy bien con un sonido que, en cuanto escuches esta playlist, va a meterse en tu cabeza y no vas a querer que se marche.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

