Metronomy reedita ” The English Riviera” por su 10º aniversario

El próximo 30 de Abril, The English Riviera, cumplirá 10 años. Y sus autores, Metronomy, quieren hacer un regalazo a sus fans. Una reedición de lujo que incorporará 6 canciones inéditas de la banda, en forma de bonus track.

La reedición estará disponible en formato digital y en vinilo. El formato físico será en vinilo limitado de 180 g, con un fantascopio grabado en la cara D. Because Music es la encargada de reeditar el famoso álbum y aunque no estará disponible hasta el citado 30 de Abril, han avanzado una de las canciones inéditas que formarán parte de la reedición, Picking Up For You, la cual puedes escuchar al final de este artículo.

Recordemos que The English Riviera, el tercer álbum del grupo inglés, marcó un antes y un después en la carrera musical de Metronomy, lanzándolos a la fama y al reconocimiento internacional de la crítica. El disco logró subirse a lo mas alto de las listas internacionales. En Reino Unido consiguió un disco de oro y en Francia un disco de platino. También estuvo nominado al premio Mercury Prize obteniendo muy buena crítica.

Como ironía, una de las canciones estrella del aclamado tercer trabajo de los británicos, The Look, se escribió en el centro histórico de París, con Joe Mount escribiendo esas palabras tan inglesas desde la capital francesa.

“Mi primer apartamento en París tenía una vista casi perfecta de Montmartre y la basílica del Sacre-Coeur. A la sombra del Sacré-Coeur, con Barbes y la colina de Montmartre como telón de fondo, me senté un día y escribí lo que se convertiría en una de las canciones más populares de Metronomy“, declara el propio Joe. Y recuerda esa época explicando cómo salió la canción: “Estaba tocando uno de los teclados de Marion y después de un corto tiempo se me ocurrió la parte que se queda fija en tu cabeza, el beat tan característico de la canción. Jugué un poco con él y pensé, esto es realmente Metronomy, ¿verdad? Cuatro meses mas tarde terminamos de grabar The Look en Londres. Nos gustó bastante, pero eso fue todo. Entonces recuerdo al periodista Dave Simpson preguntándome sobre la canción después de que la interpretáramos por primera vez en el Leeds Cockpit en enero de 2011. Ese fue, probablemente, el momento en que me di cuenta que había algo especial en la canción. Todavía no se exactamente qué es, pero cuando interpretamos The Look en vivo y escucho a miles de personas cantando la parte que se pega en la cabeza, der-der-der-der, me sale una lágrima en el ojo. Realmente es increible lo que esa canción y todo ese álbum han hecho por Metronomy“, recuerda.

El inédito avance Picking Up For You es una canción lenta, que incorpora percusión, bajo, teclado, las voces de Joe y unas suaves notas de guitarra. Todo junto y con una producción de categoría, puedes escucharlo aquí abajo:

Tracklist de la reedición de The English Riviera 10th Anniversary Edition:

1. The English Riviera

2. We Broke Free

3. Everything Goes My Way

4. The Look

5. She Wants

6. Trouble

7. The Bay

8. Loving Arm

9. Corrine

10. Some Written

11. Love Underlined

12. Aquarius

13. Picking Up For You

14. French Organ

15. Friends

16. The Ballad Of The 17 Year Old

17. Jazz Odyssey