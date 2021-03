Metronomy y su remix atmosférico de “The Look” por MGMT

La banda inglesa de música electrónica Metronomy ha querido compartir un remix de The Look hecho por MGMT.

Tras el lanzamiento de su tercer álbum The English Riviera, la banda ha anunciado este mes que lo reeditará empezando en el mes de abril para marcar así el hito del 2022 que rememora el 10º aniversario de su gira por Reino Unido. Contará con seis canciones inéditas Aquarius, Picking Up for You, French Organ, Friends, The Ballad of the 17 Year Old y Jazz Odyssey.

Hablando sobre el single más famoso de la banda, The Look, Joe Mount señala que jugó con su característico ritmo hasta tener la sensación de estrellarse contra una pared, pensando que no sonaba realmente a Metronomy. Tras cuatro meses terminaron de grabarlo en el Smokehouse de Londres y eso fue todo, como recuerda, “hasta que la interpretamos en 2011 en Leeds y un periodista preguntó por ella, ahí me di cuenta que tenía algo. Cuando la presentamos en directo y vimos a tanta gente coreándola me emociona, es increíble lo que esa canción y todo este álbum ha hecho por nosotros como banda“.

Esperamos poder ser testigos de la gira “Metronomy Forever” 2022 que ya tiene tres fechas anunciadas en España y terminará con un gran espectáculo en el Alexandra Palace de Londres.