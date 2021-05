Metz anuncian conciertos en Vigo, Madrid y Barcelona para 2022

Pasan los años, nos hacemos mayores, las modas vienen y van… pero Metz no ceden ni un milímetro en su discurso sonoro: en su cuarto disco, Atlas Vending, publicado a finales de 2020 por Sub Pop, siguen escupiendo canciones igual de furiosas, descarnadas y viscerales que las que nos volaron la cabeza en aquel debut homónimo de 2012. O incluso más, por aquello de relatar “la demoledora ansiedad social, adicción, aislamiento, paranoia generada por los medios y la necesidad imperiosa de dejarlo todo atrás” que nos producen estos tiempos que nos ha tocado vivir, según explican ellos mismos sobre su último trabajo.

Eso no significa que su música no admita evolución, pero si algo tiene claro el trío formado por Alex Edkins, Hayden Menzies y Chris Slorach es que su compromiso con el ruido disonante es inquebrantable. Llámalo hardcore, post-hardcore o noise, o mejor no lo llames de ninguna manera porque lo que hacen Metz bebe de todos los referentes del género (Fugazi, Shellac, Drive Like Jehu) pero no suena a ninguno de ellos. Surgidos de Ottawa hace ya más de una década, si la música de Metz ya era de las que ganaba una dimensión entera en directo antes de todo esto, no podemos siquiera empezar a imaginar lo que supondrá su retorno el año que viene, cuando la catarsis, la comunión colectiva y los pogos cobren aún más significados. Así que vale la pena empezar la cuenta atrás para su próxima visita: estarán el 16 de abril en La Iguana (Vigo), el 20 en Independance Club (Madrid) y el 21 en La (2) de Apolo (Barcelona).

No lo harán solos: Psychic Graveyard, cuarteto estadounidense también militante en el equipo de la tensión ruidista, les acompañarán para dar a conocer las canciones de su segundo álbum, A Bluebird Vacation, publicado el año pasado.

SÁBADO 16 DE ABRIL DE 2022 – VIGO (LA IGUANA)

MIÉRCOLES 20 DE ABRIL DE 2022 – MADRID (INDEPENDANCE CLUB)

JUEVES 21 DE ABRIL DE 2022 – BARCELONA (LA (2) DE APOLO)

Entradas para el concierto de Barcelona ya a la venta en DICE al precio de 20 € (más gastos de distribución).