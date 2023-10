MGMT anuncian su esperado nuevo disco «Loss Of Life»

MGMT, el dúo formado por Andrew VanWyngarden y Benjamin Goldwasser, ha anunciado su quinto álbum de estudio, titulado Loss Of Life, que saldrá a la venta el 23 de febrero de 2024. El disco promete ser una joya de la música alternativa, con influencias que van desde el rock psicodélico hasta el pop electrónico.

El primer adelanto del álbum es Mother Nature, una canción que combina guitarras nostálgicas con una letra que narra la aventura de un héroe que intenta convencer a otro para que se una a su viaje. Según la banda, una parte de la canción suena como Oasis, la famosa banda británica de los 90.

El videoclip de Mother Nature es una animación dirigida por Jordan Fish, que muestra a dos amigos animales, Perro y Tortuga, que se enfrentan a un malvado coleccionista de mascotas. Fish ha colaborado con MGMT desde su primer álbum, Oracular Spectacular.

Loss Of Life también incluye una colaboración con Christine And The Queens, la artista francesa que triunfa con su pop sofisticado y bailable. La canción se llama Dancing In Babylon y es una de las diez pistas que componen el disco.

El nuevo álbum de MGMT es el primero que publican en el sello independiente Mom + Pop, después de haber lanzado sus cuatro anteriores con Columbia. La banda ha dicho que está muy orgullosa de este trabajo y que ha sido un parto relativamente fácil después de un largo periodo de gestación.

Para crear Loss Of Life, MGMT ha contado con la ayuda del productor Patrick Wimberly (Beyoncé, Lil Yachty) y del colaborador habitual Dave Fridmann (The Flaming Lips, Spoon). Fridmann se ha encargado también de la mezcla del álbum, como ha hecho con los cuatro anteriores.

MGMT ha dado pistas sobre su nuevo álbum el mes pasado, cuando VanWyngarden compartió una foto de un vinilo de prueba en el subreddit de la banda. La imagen estaba acompañada por un plátano y el texto elf of soils, que algunos fans acertaron a descifrar como un anagrama de Loss Of Life.

MGMT es una de las bandas más influyentes y originales de la escena musical actual. Con su estilo único y sus letras ingeniosas, han conquistado a millones de fans en todo el mundo. Su nuevo álbum, Loss Of Life, será sin duda uno de los más esperados y aclamados del año 2024.

Os dejamos con el tracklist: