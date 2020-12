Miami Horror publica versión de “Under The Milk Way” de The Church

Los australianos Miami Horror han lanzado como single digital una versión de Under The Milk Way, tema emblemático de sus compatriotas The Church que estos lanzaron originalmente en 1988 (está incluido en su quinto disco, Starfish). Miami Horror son fans de The Church desde hace mucho, de manera que llevar al terreno de su electro-pop uno de los himnos de sus ídolos y convertirlo en sencillo oficial era cuestión de tiempo, pues a lo largo de su carrera han interpretado varios temas de The Church en directo.

“En 2010 nos sugirieron que versionáramos nuestra canción australiana favorita y escogimos ‘Under The Milk Way’, pues representaba muchas de las cosas que amamos en la música”, ha declarado Benjamin Plant, el alma máter de Miami Horror. “El título, su temática, el sonido, su espiritualidad, todo resonaba en nosotros. Es un clásico genuino de nuestro país”.

Este lanzamiento de Under The Milk Way sirve a Miami Horror para ir caldeando el ambiente de cara a la salida, el 19 de marzo de 2021, de una edición especial de su álbum de debut, Illumination (2010), con la que van a celebrar que este ha cumplido su décimo aniversario. De ese proyecto venidero ya han puesto en circulación dos ítems: la remezcla I Look To You (feat. Kimbra) [Frank Moody Remix] y el videoclip oficial de Soft Light (feat. Alan Palomo), ambos parte de los doce remixes y cuatro caras B que acompañarán a la reedición de Illumination.

MIAMI HORROR – UNDER THE MILK WAY