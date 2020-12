Hace ya casi cuatro años que pudimos escuchar el último trabajo de Passion Pit, aquel Tremendous Sea Of Love de 2017 tras el que Michael Angelakos decidió darse un descanso de la música para centrarse en su salud mental. Sin embargo, este 18 de diciembre, comenzó a haber mucha actividad en el perfil de Soundcloud de la banda, y es que Angelakos ha subido, desde aquel día, casi 40 canciones inéditas, demos, actuaciones en vivo, remixes y rarezas.

Verdaderamente, resulta más que interesante darse una vuelta por el perfil y descubrir un nuevo capítulo de este proyecto musical, con novedades como It’s Not You, It’s Six AM (draft1) o Mother of a Whole New World (demo take 1), dos ejemplos que os dejamos disponiblespara escucha a continuación: