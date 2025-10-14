Michael Jackson, entre el genio y la controversia: la BBC prepara su retrato más completo

La BBC ha anunciado Legacy: Michael Jackson, una ambiciosa serie documental de tres partes que promete ser el retrato más completo y matizado del llamado Rey del Pop. El proyecto, aún en fase de producción, se adentra en la meteórica carrera de Michael Jackson, desde sus inicios con los Jackson 5 en la América segregada de los años 60 hasta su consolidación como icono global, pasando por sus innovadores videoclips, giras monumentales y éxitos que definieron generaciones como Thriller, Billie Jean o Black or White. Pero también se sumerge en las sombras que marcaron su vida personal: las acusaciones de abuso sexual infantil que persiguieron al artista desde los años 90 hasta después de su muerte en 2009.

El documental contará con acceso a archivos íntimos inéditos y entrevistas reveladoras con personas cercanas a Jackson, en un intento por ofrecer una visión equilibrada entre su legado artístico y las controversias que lo rodearon. Esta producción llega en un momento en que el debate sobre su figura sigue vigente, especialmente tras el impacto de Leaving Neverland (HBO, 2019), dirigido por Dan Reed, que recogía los testimonios de Wade Robson y James Safechuck, quienes acusaron al cantante de haber abusado de ellos cuando eran niños. La familia y el patrimonio de Jackson han negado repetidamente todas las acusaciones.

Según Rolling Stone, el documental también abordará cómo su legado sigue generando miles de millones de dólares a través de su catálogo, merchandising y derechos de imagen. En paralelo, se prepara el biopic Michael, dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Jaafar Jackson, sobrino del artista, que ha sido criticado por Dan Reed por “desacreditar” las experiencias de las víctimas. La serie de la BBC, por tanto, se presenta como una oportunidad para revisar con profundidad y sin sensacionalismo la figura de uno de los artistas más influyentes —y polémicos— del siglo XX.

Del niño prodigio a estrella global: la carrera de Michael Jackson en dos actos

La historia de Michael Jackson comienza en Gary, Indiana, donde a los cinco años ya lideraba a los Jackson 5, el grupo familiar que conquistó la Motown con éxitos como I Want You Back y ABC. Su talento precoz, voz aguda y carisma escénico lo convirtieron rápidamente en el centro de atención. En 1979, con Off the Wall, Jackson inició su carrera en solitario, fusionando disco, funk y pop con una sofisticación inédita. Pero fue en 1982 cuando redefinió la música popular con Thriller, el álbum más vendido de todos los tiempos, que incluía himnos como Beat It, Billie Jean y el videoclip de Thriller, dirigido por John Landis, que revolucionó el formato audiovisual musical. A lo largo de los 80, Jackson se consolidó como el artista más grande del planeta, con giras multitudinarias, colaboraciones con Paul McCartney y Stevie Wonder, y una estética que marcó época.

En los 90, su música adoptó tonos más oscuros y personales con discos como Dangerous (1991) y HIStory (1995), donde abordaba temas como el racismo, la fama y las acusaciones que empezaban a surgir. Aunque su popularidad se vio afectada por los escándalos, siguió siendo una figura central en la cultura pop. Su último álbum en vida, Invincible (2001), no tuvo el impacto comercial esperado, pero mostró su persistente búsqueda artística. Tras su muerte en 2009, su legado ha sido objeto de disputas legales, homenajes y revisiones críticas. Su influencia sigue viva en artistas como The Weeknd, Beyoncé y Bruno Mars, que han heredado su obsesión por la perfección escénica y su capacidad para fusionar géneros. La figura de Michael Jackson permanece como un símbolo complejo: un genio creativo cuya vida personal sigue generando debate y reflexión.

