Michael Kiwanuka ha vuelto a dar señales de vida, y lo ha hecho con una noticia que mezcla alivio y preocupación a partes iguales. El cantautor británico ha anunciado su próximo álbum, “FUDGE”, en una carta publicada en Instagram donde revela, por primera vez, que sufrió un ictus a principios de este año y que continúa en pleno proceso de rehabilitación.

Un ictus y una rehabilitación larga y dura

En el mensaje, Kiwanuka explica que la lesión cerebral fue consecuencia de una hemorragia provocada por la hipertensión, y que su gravedad ha sido considerable. «Es un camino largo y duro, pero estoy luchando por mejorar», escribe el artista, que agradece también al personal del NHS y a los profesionales médicos que le han atendido durante su recuperación, así como a su familia, amigos y equipo. Los últimos meses, admite, han sido difíciles, aunque asegura notar ya avances en su recuperación.

Sobre el disco, apenas ha dado detalles. «Estoy muy feliz de anunciaros mi nuevo disco, FUDGE», escribe. «Estoy especialmente feliz porque en los últimos meses he estado lidiando con algunos problemas de salud que amenazaban con impedirme seguir haciendo música en el futuro inmediato». Kiwanuka promete compartir más información sobre el álbum este mismo jueves, sin adelantar todavía fecha de publicación, tracklist ni colaboradores.

Lo que explica un año de silencio

El anuncio arroja luz sobre una incógnita que llevaba más de un año sin respuesta clara. En julio de 2025, Michael Kiwanuka cancelaba todos sus conciertos previstos alegando una “enfermedad persistente”, sin más detalles. Aquella decisión afectó a su presencia en festivales como All Together Now, Sziget, Pukkelpop, We Out Here y Victorious, y le obligó a retirarse de una gira norteamericana como telonero de Mumford & Sons.

Más de un año después, el propio artista conecta ambos episodios: el ictus llegó, según su relato, unos meses antes de aquellas cancelaciones. Kiwanuka reconoce que todavía no sabe cuándo podrá volver a los escenarios ni qué aspecto tendrá su forma de actuar cuando lo haga, aunque se muestra optimista sobre reencontrarse con su público “más adelante en el camino”. Entre medias, su única aparición pública reseñable había sido una colaboración vocal junto a Yussef Dayes en Lotus, el álbum de Little Simz publicado en 2025, lo que sugiere que la escritura y el estudio nunca dejaron de estar presentes, aunque los escenarios tuvieran que esperar.

Michael Kiwanuka: la voz que redefinió el soul británico

Nacido en Londres en 1987 y de ascendencia ugandesa, Michael Kiwanuka lleva más de una década consolidado como una de las voces más singulares del soul contemporáneo. Debutó en 2012 con Home Again, y su segundo álbum, Love & Hate (2016), producido junto a Danger Mouse e Inflo, le valió su segunda nominación al Mercury Prize. En 2019 publicó KIWANUKA, su tercer disco homónimo, con el que finalmente ganó el Mercury Prize en 2020. Su cuarto álbum, Small Changes, llegó en noviembre de 2024, marcando su reencuentro con Danger Mouse e Inflo. Ahora, tras el parón forzado por motivos de salud, Kiwanuka prepara FUDGE como su quinto disco de estudio.

¿Qué esperáis del nuevo disco de Kiwanuka tras un año tan difícil?

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