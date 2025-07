Michael Kiwanuka suspende todos sus conciertos por problemas de salud

El cantante británico Michael Kiwanuka ha cancelado todas sus actuaciones previstas para este año debido a una “enfermedad persistente”, según anunció su equipo en un comunicado en su cuenta de Instagram. La noticiaafecta a su agenda de festivales veraniegos, incluyendo All Together Now en Irlanda, Sziget Festival en Hungría, Pukkelpop en Bélgica, We Out Here y Victorious en el Reino Unido. Además, se ha cancelado su gira norteamericana como telonero de Mumford & Sons programada para octubre. La decisión, tomada por recomendación médica, ha dejado a los fans decepcionados, aunque Kiwanuka expresó su tristeza por no poder subirse al escenario.

El artista, conocido por su mezcla de folk, soul y psicodelia, lanzó su último álbum, Small Changes, en noviembre de 2024, recibiendo elogios por su calidez y autenticidad. Este trabajo, que incluye el single One And Only dirigido por Malia Obama en su debut como directora de videoclips, consolidó su prestigio tras ganar el Mercury Prize en 2020 por Kiwanuka. A pesar de su éxito, Kiwanuka ha enfrentado problemas de salud en el pasado, como la laringitis viral que lo obligó a posponer su gira británica en 2020. No se han revelado detalles específicos sobre su estado actual, pero su equipo enfatizó que la prioridad es su recuperación. Los fans esperan que el músico, cuya voz evoca a Bill Withers y Marvin Gaye, regrese pronto a los escenarios con su característico estilo introspectivo y conmovedor.

El viaje musical de Michael Kiwanuka: alma y autenticidad

Michael Kiwanuka, nacido en Londres en 1987, ha conquistado el panorama musical con su mezcla única de soul, folk y psicodelia, evocando a leyendas como Bill Withers y Marvin Gaye. Su carrera despegó tras firmar con Polydor Records en 2011, cuando su EP debut, Tell Me a Tale, mostró su talento para fusionar letras introspectivas con melodías cálidas. Su primer álbum, Home Again (2012), lo posicionó como una promesa del soul británico, alcanzando el top 5 en las listas del Reino Unido. Con un estilo que combina vulnerabilidad y profundidad, Kiwanuka se ganó el reconocimiento por su voz emotiva y su habilidad para contar historias personales, a menudo inspiradas en sus raíces ugandesas y su experiencia como hijo de inmigrantes. Su ascenso incluyó actuaciones en festivales como Glastonbury y giras junto a artistas como Adele, consolidándolo como una figura clave del soul contemporáneo.

En 2016, Love & Hate marcó un punto de inflexión, con singles como Black Man in a World resonando por su mensaje social y su producción ambiciosa, liderada por Danger Mouse. Este álbum le valió una nominación al Mercury Prize. En 2019, Kiwanuka se llevó ese galardón, siendo aclamado por su exploración de la identidad y la autoaceptación, con temas como Hero. Su último trabajo, Small Changes (2024), con el single One And Only dirigido por Malia Obama, refuerza su evolución hacia un sonido más introspectivo y cinematográfico. Con cuatro álbumes, Kiwanuka sigue siendo un referente de autenticidad en la música actual.

