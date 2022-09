Michael Stipe publicará el primer vinilo de bioplástico de la historia

Michael Stipe, el veterano ex-cantante de REM, lanzará su single Future, If Future en forma del primer vinilo de 12 pulgadas de bioplástico de la historia, acompañado de una segunda canción conjunta con Beatie Wolfe que se llamará Oh My Heart.

Todo lo que recaudado servirá para recaudar fondos para la ONG Earth Percent, que fundó Brian Eno en 2021 y que busca «simples e innovadoras formas para que las empresas y los artistas puedan donar a las organizaciones que más impacto hacen con su trabajo en el campo de la emergencia climática».

Como curiosidad, por si decides ayudarles comprando este single, la organización trabaja principalmente en cinco áreas, «una industria de la música más verde, transición energética, justicia climática, cambios legales y de políticas y, en definitiva, proteger la naturaleza».

El disco estará disponible para reservar aquí a partir de este viernes 2 de septiembre.