Michael, el biopic sobre Michael Jackson protagonizado por su sobrino Jaafar Jackson y dirigido por Antoine Fuqua, ha superado los 911,9 millones de dólares en taquilla mundial desde su estreno el 24 de abril, dejando atrás los 910,9 millones de Bohemian Rhapsody (2018). Con ese movimiento, se convierte oficialmente en el biopic musical más taquillero de la historia, y todavía sigue en cines: este fin de semana se ha estrenado en Japón, su último gran mercado pendiente, con opciones reales de superar la barrera de los 1.000 millones.

El dato por sí solo ya es historia del cine. Pero lo interesante para quien sigue la música es lo que ha pasado en paralelo: desde el estreno, el catálogo de Jackson vive su mayor resurgimiento en la era del streaming, con cifras que superan lo que provocaron en su momento Bohemian Rhapsody para Queen o Elvis para Presley.

De Bohemian Rhapsody a Michael: el negocio del biopic musical no deja de crecer

El récord tiene nombre propio detrás de la cámara: Graham King, productor tanto de Bohemian Rhapsody como de Michael, firma ahora dos de los biopics más rentables jamás hechos. Michael ya es la película más taquillera de la historia de Lionsgate a nivel mundial, el segundo estreno de 2026 (solo por detrás de The Super Mario Galaxy Movie) y el segundo biopic más visto de todos los tiempos, únicamente superado por Oppenheimer.

La progresión ha sido rápida: Michael superó primero a Elvis (2022) en el ranking de biopics musicales antes de plantarle cara a Bohemian Rhapsody, título que llevaba siete años como referencia del género. El reparto entre mercados también cuenta su propia historia: mientras Bohemian Rhapsody se apoyó sobre todo en el público internacional (694 millones frente a 216 en EE.UU.), Michael ha encontrado un equilibrio distinto, con 358,6 millones domésticos y 553,3 millones fuera de EE.UU., además de convertirse ya en el biopic más taquillero de la historia en su propio país.

El efecto Michael: el catálogo de Jackson vuelve a sonar como en sus mejores años

El impacto del biopic en la música de Jackson no es un efecto secundario discreto: es, según Luminate, la mejor semana de streaming de toda su carrera. En la semana del estreno, su catálogo en solitario acumuló 137,5 millones de reproducciones en EE.UU., un 146% más que la semana anterior y más del doble de su anterior récord personal. Thriller regresó al top 10 del Billboard 200 (puesto 7), y The Jackson 5 vio sus reproducciones globales crecer un 163% en la misma semana.

En medio de ese repunte aparece «Michael: Songs From the Motion Picture», el álbum recopilatorio que acompaña a la película y que ya cubrimos en su momento. El disco debutó en el puesto 37 del Billboard 200, el primer top 40 de Jackson desde 2017, y llegó a liderar los álbumes belgas (Ultratop Wallonia) y franceses (SNEP). Más curioso aún: la versión de «Thriller» incluida en ese recopilatorio se subió a Spotify como pista independiente de la grabación original, y por sí sola acumula ya unos 910 millones de reproducciones, un ejemplo de cómo el repackaging de bandas sonoras puede generar vidas paralelas para canciones de hace más de cuatro décadas.

El hombre detrás de la leyenda que llena cines

Antes de ser un fenómeno de taquilla, Michael Jackson fue, durante más de cuatro décadas, el termómetro de lo que la música pop podía llegar a ser. Su salto en solitario con Off the Wall (1979) ya anticipaba lo que vendría: Thriller (1982) sigue siendo el álbum más vendido de la historia, Bad (1987) confirmó que podía repetir el éxito sin Quincy Jones a su lado en los créditos de composición, y Dangerous (1991) lo llevó hacia un sonido más urbano y arriesgado. Su legado sobrevivió a la controversia, a la muerte en 2009 y a años de litigios sobre su imagen pública.

Que ese legado vuelva a colocarse, en 2026, por delante de Queen y de Elvis Presley en la taquilla mundial dice menos sobre el cine y más sobre la vigencia de su catálogo: 137 millones de streams en una semana no se consiguen solo con nostalgia. Se consiguen porque, cuarenta años después, la música sigue funcionando.

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