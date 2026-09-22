Michelle Zauner, la mente detrás de Japanese Breakfast, anuncia su segundo libro: Thank You For Your Suffering. Llegará el 27 de abril de 2027 a través de Knopf (Penguin Random House), cinco años después de Crying in H Mart, su debut literario convertido en superventas del New York Times. El nuevo libro recorre el año que Zauner pasó viviendo en Seúl, aprendiendo coreano con la esperanza de leer algún día el diario que dejó su madre.

El título: una expresión coreana difícil de traducir

En una entrevista con Elle, Zauner explicó el origen del título. «Gosaeng haesseoyo» —dijo— «significa literalmente “has sufrido”, aunque se usa como sinónimo de “buen trabajo”». Contó que se lo repetían en la peluquería tras teñirse el pelo, y que ella pensaba: «¿Por qué me dan las gracias por mi sufrimiento?». La frase, ambigua entre el reconocimiento y el lamento, acabó resumiendo el tono de todo el libro.

Un año en Seúl, un diario y un matrimonio a prueba

Tras publicar Crying in H Mart, Zauner sintió que hablar solo de comida coreana no bastaba. «Sentía que después de todo lo aprendido sobre la comida coreana no era suficiente. Quería ir más allá en la conexión con la historia de mi madre», explicó. En 2024 se mudó a Seúl durante un año junto a su marido y compañero de banda, Peter Bradley, y se matriculó en una escuela intensiva de coreano en la Universidad Sogang. El objetivo era leer un diario que su madre dejó escrito antes de morir.

El aprendizaje no fue sencillo: la escuela la dejó al borde de las lágrimas más de una vez, y la mudanza puso una presión inesperada sobre su matrimonio. Aun así, Zauner describe el proceso de escritura como mucho más luminoso que el de su primer libro. «Después de escribir un libro tan crudo y doloroso, fue muy bonito escribir uno lleno de alegría», contó a Elle.

De “Crying in H Mart” a Japanese Breakfast

Crying in H Mart nació como un artículo de The New Yorker antes de convertirse, en 2021, en un fenómeno editorial: superventas del New York Times y aclamación crítica casi unánime. Zauner llegó a firmar el guion y la banda sonora de una adaptación al cine, todavía atascada en desarrollo. Su reconexión con la cultura de su madre también ha marcado su música: en 2022, Japanese Breakfast publicó una versión en coreano de “Be Sweet” junto a So!YoON!, como homenaje a esa herencia.

El último álbum de la banda, For Melancholy Brunettes (& Sad Women), llegó en la primavera de 2025, tras el aclamado y nominado al Grammy Jubilee (2021). Zauner, que en junio anunció que espera su primer hijo con Bradley, llega a Thank You For Your Suffering en un momento vital muy distinto al de su primer libro: el del duelo por su madre dando paso, por fin, a algo parecido a la paz.

▶ “Thank You For Your Suffering” — Michelle Zauner | 27 de abril de 2027 | Knopf (Penguin Random House)

¿Habéis leído “Crying in H Mart”? ¿Os interesa esta segunda parte más centrada en el idioma y la familia de Zauner?

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