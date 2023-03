Mick Slattery, guitarrista y fundador de Hawkwind, ha muerto a los 77 años

Mick Slattery, el guitarrista original y cofundador de Hawkwind, ha fallecido a los 77 años tras una breve enfermedad. Slattery formó Hawkwind con Dave Brock en 1969 y tocó en algunas de las primeras canciones y demos de la banda, como Hurry On Sundown. Dejó Hawkwind ese mismo año y fue reemplazado por Huw Lloyd-Langton. El vocalista y líder de la banda, Dave Brock, confirmó la noticia en Facebook y le rindió homenaje recordando sus días juntos en Holanda y Richmond en los años 60.

Sobre Mick Slattery

Mick Slattery nació en Londres en 1946 y empezó a tocar la guitarra a los 14 años. Se interesó por el blues y el rock and roll y formó parte de varias bandas locales como The Echoes o The Soul Agents. En 1967 se unió a Famous Cure, una banda liderada por Dave Brock que tocaba música psicodélica e influenciada por el jazz. Con ellos giró por Holanda antes de regresar a Inglaterra.

Sobre su carrera

En 1969, Slattery y Brock fundaron Hawkwind junto con John Harrison (bajo), Terry Ollis (batería), Nik Turner (saxo/flauta) y Michael “Dik Mik” Davies (teclados). Slattery tocó en una versión original de Hurry On Sundown, grabada por la banda como Hawkwind Zoo durante un periodo inicial en estudio que más tarde salió a la luz en 1996 con la reedición del álbum debut Hawkwind, editado en 1970. Sin embargo, Slattery dejó el grupo ese mismo año debido a diferencias musicales y personales con Brock. Fue sustituido por Huw Lloyd-Langton.

Otros proyectos

Tras su salida de Hawkwind, Slattery siguió haciendo música con otros músicos relacionados con la banda. En los años 70 formó parte de Space Ritual junto con Nik Turner, una especie de reencarnación de Hawkwind que tocaba versiones de sus canciones clásicas. En los años 90 colaboró con Alan Davey, ex bajista de Hawkwind, en su proyecto Hawkestrel que reunía a antiguos miembros de la banda espacial. También participó ocasionalmente en algunos conciertos benéficos organizados por Davey.

¿Qué han dicho sus compañeros de banda?

Dave Brock fue el encargado de anunciar el fallecimiento de Slattery en Facebook y le dedicó unas emotivas palabras: “Lamentamos compartir la triste noticia de que nuestro viejo amigo, y miembro fundador de Hawkwind, Mick Slattery falleció pacíficamente en casa ayer, Día de San Patricio, 17 de marzo de 2023, a los 77 años, después de una breve enfermedad. Mick y yo tocamos juntos en una banda llamada Famous Cure en 1967, de gira por Holanda antes de formar Hawkwind en 1969. Tengo muchos buenos recuerdos de nuestros días cuando éramos más jóvenes, tocando juntos en Holanda y pasando el rato en Richmond en el L’Auberge Cafe y Eel Pie Island. A finales de los 60, solíamos ensayar en mi piso de arriba en Putney y también en el sótano de la tienda de música de Bob Kerr en Gwalior Road, tocando música alta, para molestia de nuestros vecinos. Vuela libre viejo amigo Dave».

Descansa en paz, Mick.