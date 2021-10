Midlake vuelven tras ocho años con nuevo disco y un primer adelanto

Artista

Midlake

¿Por qué es noticia?

La banda de Texas ha anunciado su primer disco en ocho años con For the Sake of Bethel Woods, que se publicará el 18 de marzo a través de ATO Records. Por el momento, ya podemos escuchar Meanwhile…, su primer adelanto.

Sobre la canción

‎Eric Pulido, nuevo líder de la banda tras la salida de Tim Smith a finales de 2012, ha afirmado sobre esta primera canción que «es un tema que hace referencia al tiempo entre lo que sucedió antes de nuestra pausa en el 14, y lo que nos inspiró a volver a reunirnos en el 20. Cuenta que antes de esa pausa estábamos en lugar insalubre e insostenible que requería una pausa, mientras que después, una visita en sus sueños del difunto padre de Jesse (Dave Chandler, representado en la portada del álbum) lo animó a reunirse con la banda. Todos tuvimos nuestras propias experiencias durante el incierto tiempo de separación que culminó en un regreso en plena forma y lleno de alegría».‎

Midlake – Meanwhile…

Tracklist del disco

01 Commune

02 Bethel Woods

03 Glistening

04 Exile

05 Feast of Carrion

06 Noble

07 Gone

08 Meanwhile…

09 Dawning

10 The End

11 Of Desire

Sobre Midlake

Midlake es una banda estadounidense de folk rock de Denton, Texas, formada en 1999 e integrada por Eric Pulido, McKenzie Smith, Paul Alexander, Eric Nichelson, Jesse Chandler y Joey McClellan. En 2012, el vocalista, guitarrista y compositor principal Tim Smith dejó la banda durante la grabación de su cuarto álbum de estudio. Después de su salida, el guitarrista Eric Pulido ocupó el papel vacante de Smith, y la banda comenzó de nuevo con sus grabaciones, lanzando Antiphon en 2013. Tras separarse en 2014, la banda ha anunciado su retorno en 2021 para publicar un nuevo disco.

Fuente: Wikipedia

