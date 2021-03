Dicen que a veces es necesario cambiar de espacios para seguir evolucionando y así es como lo han entendido Rachel Goswell y Christian Savill de Slowdive, Matt Duckworth de Flaming Lips, Ryan Graveface de Casket Girls, Dreamend, y Steve Clarke de The Soft Cavalry. Este nuevo quinteto, sin abandonar sus respectivas formaciones, ha decidido unir sus fuerzas par dar luz a un nuevo proyecto diferencial bajo el nombre de Beachy Head, que curiosa y literalmente puede traducirse como cabeza playera.

Según fuentes consultadas, su álbum debut con el m¡smo nombre de la banda llegará el 30 de abril de este año a través del sello discográfico independiente Graveface, compañía norteamericana que al mismo tiempo representa a grupos como Black Moth Super Rainbow, Dreamend, Marshmallow Ghosts, Casket Girls, entre otros.

El sencillo principal Destroy Us extraído como primicia del album, está ya disponible a través del portal de streaming Bandcamp. Musicalmente el tema es muy interesante. La envoltura sónica oscila entre voces melódicas y estructuras sonoras sintetizadas bajo suspensión floating, dando la sensación de planear desde las alturas hacia el confín del horizonte. En cierta manera me recuerda a algún tema del último disco de Still Corners. Según cuenta la propia banda, la creación del álbum ha sido un proceso gradual de todos sus miembros pero el toque final ha sido obra de Rachel Goswell.

Sobre el curioso nombre de la banda cabe decir varias cosas, muchas de las cuales resultan interesantes y más sabiendo las razones que definen al lugar. Beachy Head no es un nombre cualquiera, buscado al azar por una caprichosa combinación de palabras. Es el sobrenombre del acantilado de tiza ubicado en Sussex, condado del sur de Inglaterra, cuya capital es Selsey.

Muchos son los artistas musicales que han usado dicha denominación para dar título a sus diversas canciones y álbumes, o para dar fondo gráfico a sus videoclips. Bandas como Throbbing Gristle, Veronica Falls, Kathryn Williams, Unveil The Sense, Dominik Lawetzsy, Louis Mattrs, Shelley Waite, The Beachy Head Team, David Bowie o The Cure, etc., han usado la ubicación de Beachy Head para sus diferentes contextos.

Asimismo, Beachy Head es también protagonista de múltiples obras literarias (Charlotte Smith, Andrew Franks, Howard Jacobson …) y películas como Quadrophenia, La Batalla de Inglaterra, Rayuela, Harry Potter, Henry V, Chitty Chitty Bang Bang, etc. No cabe duda pues que el nombre y el lugar, bien por su aspecto o por su simbología, es un espacio idóneo que deja huella entre diversas “cabezas” y también ha sido espacio para diferentes batallas a lo largo de la historia, desde las antiguas épicas sajonas hasta conflictos durante la Primera y Segunda Guerra Mundiales. Incluso durante la Guerra Fría, un centro de control de radar estuvo operativo en un búnker subterráneo del lugar.

Indagando un poco más sobre el lugar se descubre que, debido a su tremenda espectacularidad y elevada altura sobre el nivel del mar (nada menos que 162 metros de caída libre y vertical), es el paraje más utilizado en Gran Bretaña para los suicidios o finales románticos. Como señala la propia banda Beachy Head, “es uno de los lugares de belleza más populares de Gran Bretaña, pero también un notorio lugar de suicidio”. Las estimaciones del número de muertes anuales en Beachy Head varían de 20 anuales a muchas más.

Pero al margen de ser el lugar predilecto para finalizar con la propia vida, muchas son las personas que eligen también Beachy Head para despedir a sus seres queridos lanzando al vacío sus cenizas. Y es que la conjunción de grandiosidad, infinitud, naturaleza, mar, altura, ofrecen ese envoltorio físico y espiritual de libertad y épica para decir el último adiós.

Así es como el científico social y filósofo alemán Friedrich Engels, uno de los padres del comunismo, solicitó que sus cenizas fueran lanzadas por los acantilados de Beachy Head creyendo que sus ideas se integrarían en la esencia del mundo. Incluso yendo más allá, en la década de 1950, se descubrieron en el fondo marítimo del acantilado los restos humanos de una mujer romana de origen subsahariano conocida como Beachy Head Lady.

No cabe duda pues que hay espacios que, dada su naturaleza, siembran todo tipo de cuestiones, como es el caso de Beachy Head, también denominado como el fin del mundo. No es de extrañar que la banda Beachy Head haya sabido tomar el nombre para dar forma a su estilo, letras y sonido.

La lista de canciones el álbum debut Beachy Head:

1. ‘Warning Bell’

2. ‘Michael’

3. ‘Distraction’

4. ‘All Gone’

5. ‘Looking for Exits’

6. ‘October’

7. ‘Hiddensee’

8. ‘Destroy Us