Quavo ha confirmado lo que llevaba meses insinuando en redes: Migos vuelven, con Offset, para cerrar el grupo con un último disco y una gira dedicados a la memoria de Takeoff. Lo dijo en la radio de Atlanta, en la emisora V-103, durante una entrevista con el DJ Greg Street. «Volvemos. Lo vamos a hacer una vez más», declaró el rapero, antes de confirmar también la gira y prometer, en sus propias palabras, que esta vez lo harán bien.

Lo que no dijo es casi tan relevante como lo que sí dijo: no hay fecha de lanzamiento, ni título, ni confirmación de si el disco incluirá voces grabadas por Takeoff antes de morir. El proyecto sería la continuación de Culture III, publicado en 2021 y último álbum de Migos como trío mientras Takeoff seguía con vida, que debutó en el número dos del Billboard 200.

El anuncio llega, además, en un momento en el que Quavo cierra un capítulo propio: su álbum en solitario, QRÖMELIFE, producido por Pharrell, sale el 2 de octubre. Cerrar Migos y abrir su etapa en solitario, en paralelo, no parece casualidad.

De la ruptura a la reconciliación

Migos se rompió, en la práctica, tras Culture III. Semanas antes de que Takeoff muriera, Quavo y Takeoff habían publicado ya como dúo Only Built For Infinity Links (octubre de 2022, número siete en Billboard), dejando fuera a Offset en pleno distanciamiento. Este último respondió por su cuenta con Set It Off en 2023. La tensión entre ambos llegó a hacerse pública: se les atribuyó una discusión a gritos entre bastidores en los Grammy de 2023, apenas horas antes de subirse juntos al escenario de los BET Awards ese mismo año para rendir tributo a Takeoff con «Hotel Lobby» y «Bad and Boujee» — su primera aparición conjunta desde la ruptura.

Desde entonces, el deshielo ha sido lento y errático. Offset llegó a demandar a Quality Control, el sello de Migos, por los derechos de su obra en solitario. En una entrevista con Apple Music en 2025, admitió que un disco tributo a Takeoff era «posible, no imposible», aunque insistía en que no había conversaciones abiertas al respecto. En abril de 2026, ambos empezaron a soltar pistas por Instagram — Quavo llegó a escribir «no hay capítulo nuevo, solo el siguiente» — sin llegar a confirmar nada. Lo de esta semana es, por primera vez, una confirmación con nombre y apellidos. Y hay un dato que alimenta la duda sobre la voz de Takeoff: Quavo ha dicho en el pasado que guarda cerca de mil grabaciones inéditas del rapero, que describe como material «sagrado» reservado para un proyecto propio suyo.

Takeoff: el tercer Migo que nunca dejó de estar en la sala

Migos nació en Lawrenceville, a las afueras de Atlanta, formado por los primos Quavo y Takeoff junto a Offset. Popularizaron el llamado «Migos flow», esa cadencia entrecortada en tresillos que acabó filtrándose a medio trap contemporáneo, y encadenaron himnos como «Bad and Boujee», «Stir Fry» o «Walk It Talk It» (con Drake), que los convirtieron en una de las referencias ineludibles del hip-hop de la década pasada.

El 1 de noviembre de 2022, Takeoff (nacido Kirsnick Khari Ball) murió de un disparo en una bolera de Houston, a los 28 años, en un tiroteo ajeno a él. Su muerte no solo truncó una carrera: dejó a Migos como un grupo de dos, obligado a decidir si seguía existiendo sin su tercer vértice. Cuatro años después, la respuesta de Quavo y Offset es que sí, una última vez, y que esta vez el nombre de Takeoff va por delante del suyo.

¿Un disco final «en honor a» alguien es la mejor forma de cerrar una historia, o una manera de prolongarla sin él?

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