Miike Snow Navega de Nuevo: “I Was a Sailor” Marca el Regreso Triunfal

Tras una larga espera de ocho años, la banda sueca Miike Snow ha vuelto a surcar las ondas musicales con su nuevo sencillo I Was a Sailor. La canción, que destila la esencia creativa del grupo con arreglos innovadores y melodías pegajosas, ha sido recibida con entusiasmo por los fans y críticos por igual.

El tema se construye sobre una base rítmica natural y una parte de piano nebulosa, que juntos crean una atmósfera envolvente. Los versos, que construyen tensión, dan paso a un estribillo contagioso, mientras que un solo de flauta añade una capa maravillosa de color al conjunto. I Was a Sailor fue presentada por primera vez en vivo durante la actuación de Miike Snow en el festival Just Like Heaven en 2019. Ahora, la versión grabada llega tras unos días de anticipación en las redes sociales y justo antes de su actuación en el BottleRock Napa Valley.

El último álbum de Miike Snow, iii, se remonta al año 2016. Desde entonces, el miembro de la banda Andrew Wyatt ha colaborado con Mark Ronson en canciones para la exitosa película de Greta Gerwig, Barbie, en 2023. Incluso en marzo de este año, Wyatt se unió a Ronson, Ryan Gosling, Slash y Wolfgang Van Halen para interpretar I’m Just Ken en los Premios de la Academia 2024.