Mike D ha anunciado Thank You, su primer álbum en solitario, con salida prevista para el 28 de agosto. El disco llega acompañado del nuevo single «True Colors» y supone el primer material nuevo firmado por un Beastie Boy desde Hot Sauce Committee Part Two, publicado en 2011, catorce años después de la muerte de Adam «MCA» Yauch.

Una nueva etapa tras el final de los Beastie Boys

El 4 de mayo de 2012, Adam «MCA» Yauch moría a los 47 años tras una larga batalla contra el cáncer. Con él se cerraba, sin necesidad de anuncio oficial, la historia de una de las bandas más influyentes del hip-hop y del rock alternativo. Los Beastie Boys no se disolvieron: simplemente dejaron de poder existir.

Para Mike D (Michael Diamond) y Ad-Rock (Adam Horovitz), la música quedó en pausa indefinida. No hubo comunicado, no hubo gira de despedida, no hubo disco póstumo orquestado. Hubo silencio. Los años que siguieron se repartieron entre el duelo, la paternidad y un trabajo conjunto que les sirvió de puente hacia el pasado: el Beastie Boys Book, publicado en 2018, un repaso coral y exhaustivo a la historia de la banda que, según el propio Mike D, «nos ayudó a los dos a iluminar lo que habíamos vivido juntos».

Desde la reedición de To the 5 Boroughs hasta los homenajes puntuales, el nombre Beastie Boys siguió apareciendo en el mapa. Pero nuevo material, de cualquiera de los dos supervivientes, no llegaba. Hasta ahora.

Cómo vuelve alguien que no tenía prisa en volver

El camino de regreso de Mike D no empezó en un estudio profesional ni con una llamada de un sello. Empezó viendo a sus hijos hacer música. Davis y Skyler Diamond forman parte de Very Nice Person, una banda de indie-dance, y fue en un concierto de ellos en el Ojai Valley Women’s Club donde Mike D apareció en el escenario por sorpresa el pasado mes de mayo, tocando canciones de los Beastie Boys junto a ellos.

Lo que vino después fue rápido para alguien que llevaba quince años sin publicar nuevo material. En pocas semanas llegaron las primeras actuaciones en solitario en locales pequeños de Estados Unidos, el primer single «Switch Up» y, poco después, «What We Got». El pasado mes de mayo Mike D explicó a NME el proceso con una frase que define bien el disco: «Tuve que aprender a sentir de nuevo.»

Thank You se grabó en el estudio doméstico de Diamond con sus hijos como primer núcleo creativo y como, según sus propias palabras, sus mejores editores. «No tienen la misma relación que yo con ‘Hello Nasty’. Me fueron muy sinceros con las voces, y eso fue de gran ayuda.» A esa base se fueron sumando colaboradores: Carter Lang, Jared Solomon, Eddie Ruscha, Tyran Donaldson y otros, con mezcla de Derek «MixedByAli» Ali y masterización de Nicolas de Porcel. El resultado, según el propio Mike D, es un disco «musicalmente bastante inmaduro y líricamente algo más maduro», grabado con una intención clara: que no fuera demasiado serio.

«Estoy lanzando esta música a un mundo muy extraño y oscuro, obsesionado con el poder, que devalúa el arte, los sentimientos, la compasión y la empatía», declaró. «Solo espero que sea divertido para los demás.»

«Thank You»: las trece canciones del regreso

«Switch Up» «What We Got» «True Colors» «That’s Right» «Secrets Pt. I» «Secrets Pt. II» «I Don’t Care» «Make It Stop» «Crypto» «Here We Are» «Back To Start» «It’s Time» «Thank You»

Fechas europeas: junio y septiembre

Mike D ya está de gira por Europa con su banda 5D. Y, sobre todo, hay un concierto en el horizonte en Barcelona, nada menos que el 16 de junio en La 2 de Apolo. Una oportunidad de oro para escuchar sus nuevos temas.

10 de junio — Saalchen, Berlín (Alemania)

13 de junio — Primavera Sound, Porto (Portugal)

14 de junio — Beyond The Pale Festival, Wicklow (Irlanda)

16 de junio — La 2 de Apolo Nitsa, Barcelona (España)

18 de junio — Blender at Bolwerk, Kortrijk (Bélgica)

19 de junio — De Casino, Sint-Niklaas (Bélgica)

20 de junio — Beyond The Streets, París (Francia)

26 de septiembre — Portola Music Festival, San Francisco (EE.UU.)

Entradas e información en el enlace oficial.

Tres décadas de creatividad libre y buena letra

Los Beastie Boys empezaron como banda de punk en Nueva York a principios de los ochenta antes de pivotar hacia el hip-hop con Licensed to Ill (1986), el primer disco de rap en llegar al número uno de las listas estadounidenses. Lo que vino después fue una de las trayectorias más irregulares, creativas y genuinamente libres de los últimos cuarenta años: Paul’s Boutique (1989), producido por los Dust Brothers y adelantado a su tiempo una década; Check Your Head (1992), donde recuperaron los instrumentos y mezclaron funk, punk y jazz; Ill Communication (1994) e Hello Nasty (1998), que los consolidaron como uno de los grupos más grandes del planeta. To the 5 Boroughs (2004) y Hot Sauce Committee Part Two (2011) cerraron el catálogo con la dignidad de quien no necesita demostrar nada.

La muerte de Yauch en 2012 no dejó un legado incompleto: dejó un legado perfectamente cerrado pero con dos personas dentro que tenían que encontrar su momento para seguir haciendo música. Mike D tardó catorce años en encontrar la forma de hacerlo en público. Thank You es, literalmente, eso: el álbum de alguien que por fin tiene algo que decir por su cuenta, sin prisa y sin necesidad de justificarse.

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