Mike Joyce y Stephen Street han anunciado una gira británica de “conversaciones” para celebrar el 40 aniversario de The Queen Is Dead, el disco de The Smiths que ambos ayudaron a construir desde la batería y la mesa de mezclas. La cita, bautizada In Conversation: The Queen Is Dead at 40, llevará al batería de la banda de Manchester y al ingeniero de sonido del álbum a nueve ciudades de Reino Unido este otoño e invierno, en un formato de charla íntima muy alejado del concierto convencional.

Una noche dedicada, canción a canción, a un disco votado como el mejor álbum de la historia

El repaso, según ha anunciado la propia organización del tour, tendrá formato de conversación en directo: historias, recuerdos, anécdotas del proceso de grabación, preguntas del público, material de archivo en vídeo y objetos de memorabilia de la época. Joyce y Street, acompañados en cada fecha por un presentador invitado distinto, se meterán de lleno en la creación de The Queen Is Dead, analizando el disco tema a tema y reconstruyendo las sesiones de estudio que lo hicieron posible.

The Queen Is Dead, publicado en 1986, fue votado por NME como el mejor álbum de la historia y sigue considerado, cerca de cuatro décadas después, una de las obras más influyentes del rock británico. Quien quiera profundizar en su gestación y su legado puede repasar el análisis que hicimos en su día del disco al detalle. El propio Street ha resumido recientemente lo que supuso grabarlo: «Trabajar en The Queen Is Dead fue un poco como debieron de sentirse The Beatles en el estudio (…) Estoy muy orgulloso de lo que hicimos juntos en ese disco».

Fechas confirmadas por todo el Reino Unido

La gira arrancará el 1 de octubre en el Arc Theatre de Stockton y recorrerá nueve ciudades hasta cerrar el año en Londres. El calendario completo, con entradas ya a la venta, es el siguiente: 1 de octubre en Stockton (Arc Theatre), 4 de octubre en Manchester (New Century Hall), 8 de octubre en Frome (Cheese & Grain), 18 de octubre en Kidderminster (Town Hall), 22 de octubre en Leicester (Y Theatre), 8 de noviembre en Liverpool (Tung Auditorium), 12 de noviembre en Sheffield (Foundry), 26 de noviembre en Edimburgo (Queen’s Hall) y 5 de diciembre en Londres (Kings Place). No se han anunciado, de momento, fechas fuera de Reino Unido.

De la batería y la mesa de mezclas a la memoria colectiva de The Smiths

Mike Joyce fue el batería de The Smiths durante toda la vida activa del grupo, entre 1982 y 1987, formando parte de la sección rítmica que sostuvo clásicos como Meat Is Murder o la propia The Queen Is Dead. Stephen Street, por su parte, fue el ingeniero de sonido de ese mismo álbum de 1986 y ejerció además como productor en Strangeways, Here We Come, el disco de despedida de la banda publicado en 1987. Juntos representan la mitad técnica y rítmica de una de las historias más determinantes del pop británico, la de un grupo que en apenas cinco años dejó una huella que sigue viva en el imaginario de Manchester y de todo el indie posterior, encarnado en la carrera posterior de Morrissey.

Este anuncio llega apenas meses después de que Joyce publicara The Drums, sus memorias como batería de The Smiths, en noviembre de 2025, convirtiéndose en el último de los cuatro miembros del grupo en contar su versión de la historia tras las autobiografías de Morrissey (2013) y Johnny Marr (2016). Frente a los libros de sus excompañeros, más centrados en las tensiones internas y el desenlace legal de la banda, el de Joyce se detiene en la experiencia de estar dentro de la banda que más admiraba, con anécdotas de estudio y de gira contadas con humor y cariño. Esa misma mirada cercana y sin rencores es la que promete trasladar ahora al directo, esta vez compartiendo protagonismo con Street, el hombre que estuvo al otro lado del cristal durante las sesiones de grabación.

Esa cercanía con el proceso creativo original es justamente lo que convierte esta gira en algo distinto a una simple celebración nostálgica. Joyce y Street no reproducirán el disco sobre un escenario, sino que compartirán en primera persona cómo se construyó cada canción, qué decisiones de producción marcaron el resultado final y qué recuerdos guardan de aquellas sesiones que, cuatro décadas después, siguen definiendo el sonido de una época. Para el público que creció con The Queen Is Dead, o que lo descubrió después como una referencia obligada, esta serie de encuentros ofrece una perspectiva que ningún documental ni ninguna reedición puede sustituir.

▶ “In Conversation: The Queen Is Dead at 40” — Mike Joyce & Stephen Street | Del 1 de octubre al 5 de diciembre de 2026 | Reino Unido

¿Te gustaría que este tipo de formatos “en conversación” llegasen también a España? ¿Qué anécdota de la grabación de The Queen Is Dead te gustaría escuchar de primera mano?

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