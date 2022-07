Nueva serie: Beavis y Butt-Head – «Mike Judge’s Beavis and Butt-Head»

Así es, los buenos amigos Beavis y Butt-Head regresan a las pantallas el 4 de agosto, ahora en una serie que estará disponible exclusivamente por Paramount+.

El creador de la serie, Mike Judge -de ahí el nombre- anunció el trato para la nueva serie, recordando que ya estaba en planes de desarrollo para Comedy Central, por el muy lejano año 2020, pero el plan fue cancelado hasta ahora.



Hace poco tiempo fue estrenada la película Beavis and Butt-head: Do the universe -en el mismo servicio de streaming-, recibiendo muy buenos comentarios y bastante aceptación, por lo que era de esperarse que ese impulso ayudara a la creación de la nueva serie.



Al respecto del estreno, Mike Judge comentó que «escribir Beavis and Butt-Head es más difícil de lo que parece porque son muy tontos. No pueden resolver situaciones. Les tienen que pasar cosas. Vi muchas películas de Clouseau, Cheech y Chong, todo muy bien hecho. Como digo, es más difícil de escribir de lo que se piensa, pero creo que estoy bastante contento con la forma en la que los trajimos al futuro».

Paramount+ también tiene la serie original con bastantes episodios remasterizados, la meta es tener todas las temporadas en la mejor calidad posible. Así que, fans de este par de tontos, no hay excusa para perdérselos.