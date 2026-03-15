Mike McCready convierte dos décadas de ideas en “Farewell to Seasons”, una ópera rock “perdida” que llega en forma de novela gráfica y banda sonora

Mike McCready, guitarrista de Pearl Jam, ha anunciado Mike McCready’s Farewell to Seasons, un proyecto que llevaba más de 20 años gestándose y que por fin verá la luz como novela gráfica acompañada de una ópera rock completa. La obra, descrita por él mismo como “inspirada por la creatividad, la comunidad y el caos de la escena musical de Seattle”, narra la vida ficticia de David Williams, un músico que intenta abrirse camino en el Seattle de principios de los 90, justo cuando la ciudad se convertía en epicentro mundial del rock alternativo.

El proyecto comenzó como un musical, pero con el tiempo McCready lo transformó en una historia híbrida junto al director y guionista Cameron Crowe y el escritor de cómics Mark Sable. La novela gráfica, ilustrada por el artista argentino Sebastián Píriz, llegará el 6 de octubre en varias ediciones, incluidas versiones deluxe y platinum que incorporarán una banda sonora con canciones originales compuestas desde la perspectiva del protagonista. Para McCready, el proceso ha sido un viaje personal: “He disfrutado muchísimo dando vida a este proyecto y espero que la gente disfrute del viaje tanto como yo creándolo”.

Desde la editorial Z2, su editor jefe Rantz A. Hoseley ha subrayado el valor histórico del proyecto, recordando su propia experiencia como periodista en el Seattle de los 90: “He querido durante años trabajar en algo que reflejara cómo era realmente para músicos y fans cuando el mundo llegó a Seattle”. Para él, participar en esta obra es casi la culminación de una vida creativa.

La publicación coincide con un momento dulce para Pearl Jam, que el año pasado cerraron una extensa gira estadounidense presentando Dark Matter, un disco que recuperó la energía más clásica de la banda y que recibió elogios por su solidez y su conexión con el espíritu de sus primeros trabajos nme.com. Con Farewell to Seasons, McCready amplía su universo creativo más allá del escenario, explorando la memoria colectiva de una ciudad que cambió la historia del rock.

Mike McCready, tres décadas de riffs, activismo y una creatividad que nunca ha dejado de expandirse

Desde su irrupción con Pearl Jam a principios de los 90, Mike McCready se ha consolidado como uno de los guitarristas más influyentes del rock alternativo. Su estilo, marcado por la mezcla de blues, punk y un instinto melódico inconfundible, ha sido clave en discos esenciales como Ten, Vitalogy, Yield o Gigaton. Además de su trabajo con la banda, ha participado en proyectos paralelos como Mad Season y The Rockfords, y ha colaborado con artistas como Mudhoney, Screaming Trees o Peter Frampton. Su activismo en causas sociales y sanitarias, especialmente en torno a la enfermedad de Crohn, ha reforzado su figura pública más allá de la música. Con Farewell to Seasons, McCready demuestra que su creatividad no entiende de límites y que su vínculo con la historia musical de Seattle sigue siendo tan profundo como en sus inicios.

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