Mike Patton reactiva Tomahawk con una gira junto a The Melvins que rescata su lado más salvaje

Tras más de una década en silencio sobre los escenarios, Tomahawk vuelve a activarse y lo hace con una gira conjunta junto a The Melvins, un tándem que huele a distorsión, veteranía y pura actitud. La banda liderada por Mike Patton (Faith No More), junto a Duane Denison (Jesus Lizard), John Stanier (Battles) y Trevor Dunn (Mr. Bungle), no tocaba en directo desde hace 13 años, y su regreso supone una de las noticias más jugosas para quienes llevan tiempo reclamando la vuelta de uno de los proyectos más singulares del rock experimental estadounidense.

El anuncio llega con declaraciones que dejan claro que el grupo vuelve con ganas. Denison lo resume con humor olímpico: “En el espíritu de los Juegos Olímpicos, el equipo Tomahawk ha decidido levantarse e ir a por el oro una vez más”. Por su parte, Buzz Osborne no se queda atrás: “Esta gira es una decisión obvia. No puedo esperar. Un tour Melvins/Tomahawk será un auténtico groove” .

La gira recorrerá Estados Unidos entre julio y agosto, con paradas en ciudades como Nashville, Austin, Nueva Orleans, Washington, Brooklyn, Chicago, Seattle o Los Ángeles. Una ruta extensa que, además de celebrar el legado de Tomahawk, permitirá escuchar por fin en directo los temas de Tonic Immobility, el álbum pandémico que la banda publicó en 2021 y que nunca llegó a presentarse sobre un escenario.

Para quienes llevan años siguiendo los movimientos de Patton y compañía, este regreso no es solo una gira: es la oportunidad de reencontrarse con un proyecto que siempre ha operado en los márgenes, sin concesiones y con una identidad sonora que sigue siendo tan afilada como en sus inicios.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.