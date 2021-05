Mike Skinner afirma que el reciente single de The Streets ha sido censurado por la BBC Radio 1

Cruce de acusaciones entre Mike Skinner y los responsables de la BBC Radio 1. La polémica surge después de que el líder de The Streets asegurase en redes sociales que la cadena pública británica ha censurado la emisión de su single Who’s Got The Bag (21st June) debido a su temática sobre el levantamiento de las restricciones por la pandemia del coronavirus.

El tema fue publicado el pasado mes de marzo y, sobre el mismo, Skinner ya afirmo que está inspirado en el hecho de que “ha pasado mucho tiempo desde que he estado en un escenario, o en un autobús de gira durmiendo como puedo, y el momento en el que ocurra va a ser una rave en la que todas participaremos. También trata sobre los sectores de hostelería, eventos y clubes nocturnos no siendo capaces de sobrevivir más tiempo. Es una canción de protesta en la que decimos, hey, no nos canbies la fecha otra vez. Seremos los primeros en la habitación el próximo 21 de junio“.

Ante esa temática, y el hecho de que no la está escuchando apenas en la radio, Skinner ha llegado a la conclusión de que la cadena radiofónica ha decidido no emitirla, algo que también opinas su manager Tim Vigon.

Sin embargo, fuentes de la BBC dicen que ellos nunca censuran canciones y que, de hecho, una remezcla del tema ha sonado varias veces en la cadena. “Cada canción es considerada basándonos en su mérito musical y si creemos que es adecuada para nuestra audiencia, una decisión que tomamos caso por caso”, aseguran.

En las próximas fechas, habrá que estar atentos a si la canción suena o no y si Mike Skinner tiene nuevas pruebas con las que apoyar esta grave acusación. Mientras tanto, el Reino Unido sigue preparándose para su vida después de las restricciones.

Os dejamos con la canción a continuación: