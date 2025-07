Miles Kane desata el brillo de «Electric Flower» como adelanto de su nuevo álbum “Sunlight In The Shadows”

Miles Kane ha vuelto con fuerza, estrenando el single Electric Flower, segundo adelanto de su próximo álbum Sunlight In The Shadows, que llegará el 17 de octubre a través de Easy Eye Sound. Producido por Dan Auerbach de The Black Keys, este trabajo de 12 canciones fusiona rock psicodélico con toques de T. Rex, Motown y The Easybeats, mostrando la química explosiva entre Kane y Auerbach. El sencillo, descrito por Kane como una “canción con un toque glam-rock para un sábado por la noche”, combina guitarras vibrantes y un ritmo que invita al movimiento, ideal para sus enérgicas actuaciones en directo.

Grabado en Nashville, el álbum cuenta con colaboraciones de lujo: Patrick Carney (baterista de The Black Keys), Pat McLaughlin, Daniel Tashian, Tom Bukovac, Nick Bockrath de Cage The Elephant y Barrie Cadogan de Little Barrie. Auerbach, quien también aporta voces y guitarra en cada pista, destacó la conexión especial con Kane, afirmando que “es un artista que podría hacer discos para siempre”. El primer single, Love Is Cruel, ya había mostrado el tono cinematográfico del álbum, y Electric Flower refuerza su estilo crudo y elegante.

Kane también anunció una gira acústica por tiendas de discos en Reino Unido en septiembre, tras acompañar a The Black Keys en julio, incluyendo un concierto en el Alexandra Park Palace de Londres. Además, tocará en el último concierto del icónico The Leadmill en Sheffield el 27 de junio. Sunlight In The Shadows promete ser un hito en la carrera de Kane, consolidando su evolución como solista.

Miles Kane: un viaje de rock, soul y pura energía

Miles Kane, originario de Birkenhead, Inglaterra, ha forjado una carrera vibrante que mezcla rock, glam y soul con un carisma arrollador. Su debut como solista llegó en 2011 con Colour of the Trap, un álbum que destilaba influencias de The Beatles y T. Rex, con hits como Rearrange y Come Closer. Antes, se dio a conocer como líder de The Rascals, cuya energía punk en Rascalize (2008) marcó sus inicios, y como co-fundador de The Last Shadow Puppets junto a Alex Turner de Arctic Monkeys. Este superduo lanzó The Age of the Understatement (2008) y Everything You’ve Come to Expect (2016), fusionando pop orquestal con un toque retro. La habilidad de Kane para navegar entre proyectos colaborativos y su carrera solista lo consolidó como una figura clave del indie británico.

Desde Don’t Forget Who You Are (2013), con su energía cruda, hasta Change the Show (2022), que abraza el soul y el glam, Kane ha evolucionado sin perder su esencia. Coup de Grace (2018) mostró un lado más visceral, mientras que One Man Band (2023) fue un regreso introspectivo a sus raíces. Su próximo álbum, Sunlight In The Shadows (2025), producido por Dan Auerbach de The Black Keys, promete un sonido cinematográfico con singles como Love Is Cruel y Electric Flower. Con colaboraciones estelares y giras enérgicas, Kane sigue demostrando por qué es un ícono del rock contemporáneo, siempre listo para encender los escenarios.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.