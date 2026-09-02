Miley Cyrus ha anunciado “Bass Persuades”, su décimo álbum de estudio, que llegará el próximo 18 de septiembre. El disco supone además su debut en Atlantic Records, tras años en Columbia y RCA, y llega acompañado de un cambio de nombre artístico: a partir de ahora, la artista se presenta simplemente como Miley. La portada del disco la muestra en blanco y negro, con una rosa entre los dientes, una imagen que ya anticipa el tono entre romántico y desgarrado que promete el álbum.

Miley, sin apellido: así empieza la nueva era

La identidad visual del nuevo álbum ya se venía gestando desde antes del anuncio oficial: Miley editó como invitada un número especial de la revista Wonderland, fotografiado por Mario Sorrenti y dirigido por el director creativo Alastair McKimm, en el que ya avanzaba parte del imaginario (dominado por el rojo) que envuelve esta nueva era.

El anuncio llegó el pasado 1 de septiembre, cuando la cantante compró una portada de Los Angeles Times con su rostro y un único nombre, Miley, y actualizó su web con la misma imagen. Desde entonces ha eliminado también el apellido Cyrus de su cuenta de Instagram. Al anunciar el disco, la artista explicó que la música nos atraviesa de todas las formas posibles (la sentimos, la cantamos, bailamos con ella) y que el título resume esa mezcla de plenitud y desamor que recorre cada etapa de la vida.

Diez canciones y el regreso a los escenarios

“Bass Persuades” contará con diez canciones, entre ellas “Different Religion”, con la banda Model/Actriz, y “Neon Signs”, con Andrew Wyatt, de Miike Snow, y cerrará con una versión remezclada del tema que da título al disco. Miley ha explicado que el álbum es, ante todo, una historia de amor con múltiples capas, inspirada en su compromiso con su prometido, Maxx Morando, aunque matiza que ninguna historia de amor es unidimensional: también hay sitio para el amor propio y para heridas que arrastraba desde hace tiempo.

El anuncio viene acompañado además del regreso de la artista a los escenarios: ofrecerá dos conciertos en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, los días 16 y 18 de octubre, sus primeros shows en varios años. Model/Actriz, la banda que colabora en “Different Religion”, ejercerá de teloneros ambas noches. La propia artista ha reconocido que llevaba más de cuatro años sin subirse a un escenario, apartada de las giras en gran parte por su proceso de sobriedad, así que estos dos conciertos suponen también un regreso simbólico a la actuación en directo, algo que ella misma ha descrito como volver a “traer a casa” a Los Ángeles, la ciudad donde reside.

De Hannah Montana a la reinvención constante

Miley saltó a la fama con apenas 13 años como protagonista de la serie de Disney Channel Hannah Montana, un fenómeno televisivo que la convirtió en ídolo adolescente casi de la noche a la mañana, pero lleva más de una década demostrando que aquella etiqueta se le quedó pequeña hace tiempo. Desde entonces ha firmado nueve álbumes que han ido saltando de género en género, del pop adolescente de sus inicios al hip-hop de Bangerz (2013), la psicodelia de Miley Cyrus & Her Dead Petz (2015) o el rock ochentero de Plastic Hearts (2020), hasta llegar a Something Beautiful (2025), su anterior trabajo, con el que ya exploraba una faceta más conceptual y cercana a la música dance de los setenta. Por el camino, la artista ha acumulado tres premios Grammy, incluyendo Grabación del Año y Mejor Interpretación Pop Solista por “Flowers” en 2024, además de una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, que recibió el pasado mes de mayo.

Esta nueva etapa, marcada por el cambio de nombre y de sello, llega además apenas unos días después de la muerte de Dolly Parton, madrina de la artista, fallecida el pasado 25 de agosto tras una breve batalla contra el cáncer. Miley y Parton mantuvieron siempre una relación cercana, más allá de lo musical, y aunque la cantante no ha vinculado públicamente ambos acontecimientos, la coincidencia de fechas ha marcado inevitablemente la lectura de este nuevo capítulo de su carrera. En lo puramente discográfico, el fichaje por Atlantic Records cierra además una etapa que había pasado por RCA y, más recientemente, por Columbia, sello con el que publicó tanto Endless Summer Vacation (2023) como Something Beautiful.

Todo el tracklist de “Bass Persuades”

“Bass Persuades”

“Different Religion” (con Model/Actriz)

“Let’s Get Married”

“Orbit”

“Aftermath”

“REDLIGHTS”

“Neon Signs” (con Andrew Wyatt, de Miike Snow)

“Innocent Ways”

“Snow”

“Bass Persuades Remixx”

▶ “Bass Persuades” — Miley | 18 de septiembre de 2026 | Atlantic Records

¿Qué esperáis de esta nueva era de Miley? ¿Creéis que el cambio de nombre marcará también un cambio real de sonido, o es más una cuestión de imagen?

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