Miley Cyrus desgarra el corazón con «More to Lose», un nuevo anticipo de «Something Beautiful»

Miley Cyrus ha vuelto a capturar la atención del mundo con More to Lose, un single emocional que forma parte de su próximo álbum conceptual, Something Beautiful, programado para el 30 de mayo de 2025 a través de Columbia Records. Este tema es una balada rock cruda que explora el desamor con gran una intensidad acompañado de un video en blanco y negro que refuerza su vulnerabilidad. Debutada en vivo el 3 de mayo en un íntimo concierto en Casa Cipriani, Nueva York, la canción ha sido aclamada como un “clásico instantáneo” por la propia Cyrus y ha generado un fervor entre fans y críticos.

More to Lose, producida por Jonathan Rado, Michael Pollack, Shawn Everett y BJ Burton, y coescrita por Cyrus, Pollack y Autumn Rowe, es una narrativa de pérdida y anhelo. Las letras, como “I stay when the ecstasy is far away / And I pray that it’s comin’ ’round again” y “I knew someday that one would have to choose / I just thought we had more to lose”, pintan un retrato de una relación que se desvanece pese a la resistencia emocional. Cyrus explicó en una entrevista en Instagram que buscó mantener la toma vocal principal intacta: “Nunca quise que More to Lose sonara perfecto, quería que fuera significativo y emocional”. El video, que alterna imágenes de Cyrus en un body brillante de Mugler con momentos en un abrigo negro y velo, refleja esta dualidad entre glamour y dolor.

El debut en vivo de More to Lose en Nueva York, antes de la Met Gala 2025, añadió un toque personal al lanzamiento. Cyrus, con un look que evocaba su era Hannah Montana, bromeó ante el público: “Tengo a mucha gente que he conocido y amado por mucho tiempo en esta sala. Incluso un par de exes”. Esta referencia, según People, aludía a su pasado con figuras como Liam Hemsworth y Nick Jonas, alimentando especulaciones en redes.

More to Lose es el cuarto adelanto de Something Beautiful, tras Prelude, Something Beautiful y End of the World. Inspirado en The Wall de Pink Floyd, el álbum, descrito por Cyrus a Harper’s Bazaar como una “ópera pop visual”, aborda temas de sanación, belleza y trauma a través de 13 canciones. Coproducido por Cyrus, Shawn Everett y su pareja Maxx Morando, el proyecto se estrenará junto a una película dirigida por Cyrus, Jacob Bixenman y Brendan Walter en el Tribeca Film Festival el 6 de junio.

Con More to Lose, Miley Cyrus no solo ofrece una balada que corta el aliento, sino que establece el tono para Something Beautiful, un proyecto que promete ser su obra más ambiciosa hasta la fecha. Mientras los fans esperan el álbum, este single es un recordatorio de su habilidad para transformar el dolor en arte universal.

Miley Cyrus: una fuerza transformadora del pop

Miley Cyrus, nacida como Destiny Hope Cyrus en 1992 en Franklin, Tennessee, es una de las artistas más versátiles y provocadoras del pop contemporáneo. Saltó a la fama como Hannah Montana en la serie de Disney Channel (2006-2011), cuya banda sonora, con éxitos como Nobody’s Perfect, marcó su entrada al estrellato. Su carrera en solitario comenzó con Meet Miley Cyrus (2007) y Breakout (2008), que incluían hits como See You Again y 7 Things. The Time of Our Lives (2009) trajo Party in the U.S.A., un himno que definió una era, certificado 14 veces platino en Estados Unidos.

A lo largo de los años, Cyrus ha explorado diversos géneros. Can’t Be Tamed (2010) mostró un lado más atrevido, mientras Bangerz (2013), con We Can’t Stop y Wrecking Ball, su primer número 1 en el Billboard Hot 100, la consolidó como una fuerza pop. Miley Cyrus & Her Dead Petz (2015) abrazó el psicodélico, Younger Now (2017) el country-pop, y Plastic Hearts (2020) el rock. Su octavo álbum, Endless Summer Vacation (2023), incluyó Flowers, su segundo número 1 y ganadora de dos Grammy en 2024 (Mejor Interpretación Pop Solista y Grabación del Año).

Something Beautiful (2025), su noveno álbum, promete ser su proyecto más ambicioso, un “ópera pop visual” inspirada en The Wall de Pink Floyd, con singles como Something Beautiful, End of the World y More to Lose. Más allá de la música, Cyrus ha actuado en películas como The Last Song (2010) y Black Mirror (2019), y ha sido coach en The Voice.Con tres Grammy, un Brit Award y ocho Guinness World Records, Cyrus sigue reinventándose como un ícono de la autenticidad.

