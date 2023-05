Miley Cyrus hace historia con “Flowers”, la canción más rápida en alcanzar los mil millones de reproducciones en Spotify

Miley Cyrus no para de cosechar triunfos con su último single Flowers, que se ha convertido en la canción más rápida en alcanzar los mil millones de reproducciones en Spotify. La artista lo anunció el pasado 4 de mayo en sus redes sociales, agradeciendo a sus fans el apoyo y el cariño que le han brindado.

Flowers fue el primer adelanto de su próximo álbum Endless Summer Vacation, que se publicó a principios de año. La canción supone una original respuesta a la letra del tema If I Was Your Man de Bruno Mars, pero con un giro feminista y empoderador. Además, contiene referencias a la relación de Miley con su exmarido Liam Hemsworth, con quien se casó en 2018 y se divorció en 2020.

La canción ha sido un éxito rotundo tanto en las listas como en las críticas. Ha sido la número uno durante ocho semanas no consecutivas en el Billboard Hot 100 y durante doce semanas en el Global 200. También ha sido la canción más reproducida en Spotify durante dos semanas seguidas, batiendo el récord de reproducciones en una sola semana dos veces.

Una flor que nunca se marchita

Miley Cyrus ha demostrado con Flowers que es una de las artistas más influyentes y exitosas del momento. Su canción ha entrado en el selecto club de las canciones que han superado los mil millones de reproducciones en Spotify, siendo la segunda de su carrera tras Party In The U.S.A..

La cantante ha logrado romper el récord que compartían Harry Styles con As It Was y Justin Bieber con The Kid LAROI con Stay, que habían alcanzado la cifra tras 118 días. Miley lo ha hecho en tan solo 112 días, lo que demuestra el poder de las plataformas de streaming en la industria musical.

Una artista versátil y camaleónica

Miley Cyrus ha demostrado una vez más su capacidad para reinventarse y adaptarse a los tiempos. La cantante comenzó su carrera como la protagonista de la serie Hannah Montana, donde interpretaba a una adolescente que llevaba una doble vida como estrella del pop. Con esta serie, Miley se convirtió en un fenómeno mundial y lanzó varios discos bajo el nombre de Hannah Montana.

En 2008, Miley decidió dar un paso más allá y lanzar su primer álbum como solista, Breakout, donde mostraba un sonido más maduro y personal. Desde entonces, la artista ha experimentado con diferentes géneros y estilos, desde el pop rock al country, pasando por el hip hop y el electro pop.

Su discografía incluye álbumes como Can’t Be Tamed (2010), Bangerz (2013), Miley Cyrus & Her Dead Petz (2015), Younger Now (2017), She Is Coming (2019), Plastic Hearts (2020) y Endless Summer Vacation (2023). Entre sus canciones más exitosas se encuentran Party In The U.S.A., Wrecking Ball, Malibu, Nothing Breaks Like A Heart o Midnight Sky.

Miley Cyrus también ha destacado por su faceta como actriz, participando en películas como The Last Song, LOL, So Undercover o Black Mirror. Además, ha colaborado con numerosos artistas como Dolly Parton, David Byrne, Sia o Morrissey.