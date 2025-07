Mina Tindle y Sufjan Stevens nos conquistan con su nuevo sencillo «Heaven Thunder»

Mina Tindle, la aclamada cantautora francesa, y Sufjan Stevens, ícono del indie-folk, han lanzado Heaven Thunder, un sencillo colaborativo publicado a través del sello francés S76. Producido por Bryce Dessner de The National, esposo de Tindle, el tema combina guitarra acústica, pianos, sintetizadores y arreglos de cuerdas, creando un dueto folk-pop luminoso y conmovedor. Las voces de ambos artistas se entrelazan en una melodía envolvente, acompañada por un video lírico que captura su atmósfera etérea. Es su segunda colaboración tras Give a Little Love de 2020, incluido en el álbum Sister de Tindle.

El lanzamiento sigue a los sencillos de Tindle, Victoire Trésor y Rosa (2025), y marca el primer crédito musical de Stevens desde la reedición del décimo aniversario de Carrie & Lowell en mayo de 2025. Dessner aportó guitarra, piano, sintetizadores, programación de bajos y arreglos, mientras Stevens contribuyó con piano, sintetizadores y programación rítmica. Medios como Pitchfork y The Line of Best Fit elogian la química de la dupla, destacando la belleza íntima y expansiva de Heaven Thunder.

Mina Tindle y Sufjan Stevens: Tejiendo sueños en el indie-folk

Mina Tindle, el alter ego de la parisina Pauline de Lassus, y Sufjan Stevens, visionario del indie-folk estadounidense, han dejado una huella imborrable en la música alternativa con su sensibilidad y audacia creativa. Tindle comenzó su carrera en la escena underground de París tras una temporada en Brooklyn, debutando con Taranta (2012), un álbum que fusiona pop-folk con texturas electrónicas y un lirismo que recuerda a Joni Mitchell y Kate Bush. Su matrimonio con Bryce Dessner de The National ha enriquecido su trayectoria, colaborando en proyectos como Sister (2020) y I Am Easy to Find (2019) de The National. Con actuaciones en festivales como Pitchfork Music Festival y una voz que destila calidez y vulnerabilidad, Tindle se ha consolidado como una figura esencial del indie europeo, destacada por su capacidad para transformar emociones crudas en melodías evocadoras.

Sufjan Stevens, desde Detroit, ha redefinido el folk con una discografía que abarca 10 álbumes de estudio, desde A Sun Came (2000) hasta Javelin (2023). Obras como Illinois (2005), Carrie & Lowell (2015) y The Ascension (2020) combinan orquestaciones, electrónica y narrativas introspectivas sobre fe y pérdida. Su colaboración con Tindle en Heaven Thunder (2025) y Give a Little Love (2020) resalta su versatilidad, mientras proyectos como Planetarium (2017) con Dessner y bandas sonoras como Call Me by Your Name (2017) amplían su legado. Tindle ha lanzado tres álbumes (Parades en 2014, Sister en 2020) y sencillos recientes como Victoire Trésor (2025), consolidando su conexión artística con Stevens en un universo sonoro que invita a la introspección y la maravilla.

