‘Misery’ es el nuevo single de Kate Nash

La artista británica Kate Nash ha lanzado hoy un nuevo single Misery, adelanto de un próximo proyecto que llegará tras casi 4 años desde Yesterday Was Forever (2018). El tema comienza por lo autocompasivo, retratando con detalle la sensibilidad de la cantante, y remata con un gran abrazo: “When you feel like, like, like that; I got your back”. Frases sencillas sobre coloridas bases pop que coquetean con el eurodance, Misery se mantiene en la cara más melódica de la británica.

En los últimos años, además de la música, Kate Nash ha entrado en el mundo de la actuación, en la serie de Netflix G.L.O.W., y se ha dedicado también a distribuir su documental Underestimate the Girl, dirigido por Amy Goldstein, en el que relata los abusos que sufrió por parte de la industria musical tras su éxito con Made of Bricks a los 18 años, y cómo desde entonces ha erigido su proyecto de manera independiente.

El videoclip que acompaña el tema se estrenará a las 5 de la tarde GMT.