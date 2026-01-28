Miss Grit despliega su universo más íntimo y expansivo en su nuevo álbum «Under My Umbrella»

La artista neoyorquina Miss Grit —nombre artístico de Margaret Sohn— vuelve a escena con Under My Umbrella, su segundo álbum, que verá la luz el próximo 24 de abril a través de Mute. El anuncio llega acompañado del lanzamiento de Stranger, un single etéreo y magnético que continúa ampliando el imaginario sonoro de una creadora que lleva años explorando los límites de la identidad, la tecnología y la emoción humana. Según la información publicada por Pitchfork, el disco fue concebido principalmente en su apartamento de Queens, en un proceso marcado por la espontaneidad y la renuncia a la edición excesiva, buscando capturar lo que “realmente sale de mí” .

En este nuevo trabajo, Sohn se rodea de colaboradores cercanos como Aron Kobayashi Ritch de Momma, coproductor de Stranger, así como de artistas como mmph, Margaux, Eva Liu y Luciano Rossi de mui zyu, entre otros. La canción Tourist Mind, publicada previamente, también formará parte del álbum. Medios como Pitchfork destacan que este proceso colaborativo supone un paso significativo para una artista que tradicionalmente ha trabajado en solitario, abriendo su sonido hacia atmósferas más orgánicas y emocionalmente directas .

Cómo Miss Grit ha construido uno de los discursos más personales del indie electrónico actual

Desde sus primeros pasos, Miss Grit ha construido una trayectoria coherente y profundamente personal. Nacida en Michigan y afincada en Nueva York, Sohn comenzó a publicar música en 2019 con el EP Talk Talk, un trabajo autoproducido que ya dejaba entrever su interés por las texturas electrónicas y las narrativas introspectivas. En 2021 llegaría Impostor, otro EP en el que exploraba las tensiones entre autenticidad y autoexigencia, consolidando su reputación como una de las voces emergentes más interesantes de la escena indie electrónica estadounidense. Su salto definitivo se produjo en 2023 con Follow the Cyborg, su primer largo editado por Mute, un álbum conceptual inspirado en películas como Her, Fallen Angels y Ghost in the Shell, donde abordaba la conciencia, la liberación y la identidad desde la perspectiva de un ser no humano. La crítica especializada destacó su capacidad para fusionar guitarras precisas, sintetizadores envolventes y una narrativa futurista sin perder humanidad.

Con Under My Umbrella, Sohn parece dispuesta a dar un nuevo giro, manteniendo su esencia pero ampliando su paleta emocional y sonora. La presencia de colaboradores como Aron Kobayashi Ritch, Margaux o Eva Liu aporta matices adicionales a un proyecto que, según la propia artista, nace de un proceso más libre y menos autocensurado. La inclusión de temas como Mind Disaster, Won’t Count On You o Where Is My Head sugiere un viaje introspectivo que combina vulnerabilidad, experimentación y una producción que se mueve entre lo etéreo y lo contundente. Si Follow the Cyborg representaba una búsqueda identitaria desde lo conceptual, Under My Umbrella parece situarse en un terreno más emocional y directo, sin renunciar a la sofisticación que caracteriza a Miss Grit. Un paso firme hacia una madurez artística que confirma que estamos ante una creadora en plena expansión.

