Misterio resuelto: Porcupine Tree publica “Harridan”, el sencillo de su próximo álbum “Closure / Continuation” (CC)

Tarde o temprano algunos misterios se resuelven por sí mismos. Es cuestión de tiempo. Y así ha ocurrido una vez más.

Hace poco días empezó a circular un enigmático video de 8 segundos con extraños sonidos al revés, unas líneas que se convertían en el ojo de una posible mujer o niño, y unas siglas al final del clip con las letras PT/CC. Sobre ello rápidamente empezaron a correr diversas teorías que trataban de dar significado al video lanzado por Porcupine Tree a través de las redes sociales. Pues bien, el enigma por fin se ha resuelto.

Tras 12 años de claustro novedoso, el actual trio de Porcupine Tree ha regresado a la escena anunciando tres espectaculares noticias. Primera, el anuncio de un single titulado Harridan. Segunda, el anuncio de un nuevo álbum titulado Closure / Continuation (a ello se debían las siglas PT/CC). Y tercera, el aviso de nueva gira para el próximo año 2022. Comenzamos por el video de su sencillo. Harridan se estrena acompañado de un official lyric video producido por Crystal Spotlight.

Sobre el single

Harridan es un término inglés que se utiliza a veces como sinónimo o forma amistosa de puercospín, pero generalmente suele usarse para designar a mujeres muy estrictas, mandonas, beligerantes y acosadoras, especialmente mayores que a menudo están enojadas y dicen a otras personas lo qué hay que hacer.

Sea como sea lo que la banda pretende designar con la palabra, el tema arranca con un potente bajo que podría ser el de Nicks Beggs, bajista que suele colaborar con Steve Wilson).

Harridan representa la primera publicación de material inédito del grupo doce años después del disco The Incident (2009) así como la primera vez donde ya no aparece Colin Edwin, el bajista original en la banda.

Cabe recordar que The Incident es un álbum que consta de dos partes. La primera se compone de una serie de temas o trozos de canciones unidas en una sola pista de larga interpretación (55 minutos), que se inspira en diferentes incidentes. Y la segunda, contiene cuatro canciones independientes que siguen el hilo temático de la primera parte.

Harridan, por su parte, es un largo tema de ocho minutos y dos segundos. Musicalmente se estructura en contrapuntos intensos y atmósferas post-grunge fusionados con teclados sintetizadores. La batería es muy marcada, suena especialmente a un paroxismo tribal que escuece la dermis.

Según se desprende de la propia banda, Harridan y otras canciones que figurarán en el nuevo trabajo, estaban ya almacenadas como idea en un disco duro de computadora tras el lanzamiento de The Incident. Rescatadas de su silencio, han sido desarrolladas en su totalidad (7) y formarán el cuerpo sónico de este ansiado nuevo trabajo, titulado Closure / Continuation, haciendo honor a este peculiar proceso de creación. A continuación, la letra del tema.

Gold man bites down on a silver tongue

Takes a deep breath and blows the candle out

He knows the truth but he keeps it to himself

Here it is

You can only save yourself

Only yourself

When we bite the dust

We will hide our cuts from the world

When you’re in the dirt

You don’t show your hurt to the world

Cold man, white knuckles on the wheel

Well it’s all just there to steal

You just gotta take it

Take it like the harridan you are

It’s the time of the almost rain without you

I am in debt to night

And gone to earth for love

And I, a shadow

And what of us?

Sobre Closure / Continuation

Según la banda, el disco se publicará el 24 de junio de 2022 a través Music For Nations / Megaforce Records y la firma Porcupine 3 Limited, la compañía que han creado Steven Wilson, Richard Barbieri y Gavin Harrison. Este nuevo trabajo se presentará en diversos formatos: CD, vinilo negro, vinilo blanco, vinilo azul transparente y casete blanco. Además, también estarán disponibles versiones especiales de lujo con T-shirts incluidas, ediciones limitadas para reproducir el audio en su máxima calidad y fidelidad, (sistemas Blu-ray y Dolby Atmos) y un libro exclusivo. Todas las opciones están disponibles pinchando aquí. Closure / Continuation contendrá siete pistas pero los nombres de las mismas todavía no han sido revelados.

Sobre la gira de 2022

La banda la iniciará por el Reino Unido y Europa en otoño de 2022. Según el comunicado de prensa de la formación, serán shows únicos para promocionar el nuevo trabajo. Los tickets para el tour estarán a la venta a partir del viernes 5 de noviembre. El miércoles 3 de noviembre se dejará activa una preventa de 24 horas para los fans. Para la reserva del nuevo álbum habrá que registrarse a través de la tienda oficial de Porcupine Tree. La formación británica ha comunicado asimismo que piensa realizar una gira por América y Canadá. Las fechas se anunciarán en breve. No se incluye España.

Fechas confirmadas para el Tour de Reino Unido y Europa (2022)

OCTUBRE

Viernes 21 – Alemania, Berlín, Max Schmelinghalle

Domingo 23 – Austria, Viena, Gasómetro

Lunes 24 – Italia, Milán, Foro

Jueves 27 – Suecia, Estocolmo, Avicii Arena

Viernes 28 – Dinamarca, Copenhague, Teatro Falkoner

Domingo 30 – Polonia, Katowice, Salón Spodek

NOVIEMBRE

Miércoles 2 – Francia, París, Zenith

Viernes 4 – Alemania, Stuttgart, Porsche Arena

Domingo 6 – Alemania, Oberhausen, Kp Arena

Lunes 7 – Países Bajos, Ámsterdam, Ziggodome

Miércoles 9 – Suiza, Zúrich, Halle 622

Viernes 11 – Reino Unido, Londres, SSE Arena Wembley

Sobre Porcupine Tree

A menudo comparada con Pink Floyd y The Beach Boys, la banda inglesa de rock progresivo Porcupine Tree construyó una música inteligente e intrincada a partir de una amplia gama de estilos. Las canciones de su debut en el estudio de 1992, On the Sunday of Life, combinan las progresiones armónicas poco ortodoxas de Rush y Brian Eno con los tonos de heavy metal de Black Sabbath, forjando un nuevo camino para el progresivo. Canciones posteriores como "Anesthetize" (del álbum Fear of a Blank Planet) y "Lazarus" (de Deadwing) son clases magistrales de composición pensativa, la primera un lienzo épico que sintetiza metal progresivo, rock y post-rock.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

