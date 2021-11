Mitski anuncia nuevo disco con el lanzamiento de su nuevo single «The Only Heartbreaker»

Artista

Mitski

¿Por qué es noticia?

La artista ha anunciado un nuevo álbum titulado Laurel Hell, del que ya ha compartido un primer single llamado The Only Heartbreaker. Este nuevo trabajo se publicará el próximo 4 de febrero a través de Dead Oceans.

Sobre la canción y el vídeo

Al respecto de la canción, que ha sido escrita por Mitski junto a Dan Wilson de Semisonic, afirma que «necesitaba canciones de amor sobre relaciones reales que no sean luchas de poder para ganar o perder. Necesitaba canciones que pudieran ayudarme a perdonarme a mí mismo y a los demás. Cometo errores todo el tiempo. No quiero ponerme en una situación en la que soy un modelo a seguir, pero tampoco soy una mala persona. Necesitaba crear este espacio principalmente para mí, donde me quede en esa zona gris».

Mitski – The Only Heartbreaker

Tracklist del disco

01 Valentine, Texas

02 Working for the Knife

03 Stay So

04 Everyone

05 Heat Lightning

06 The Only Heartbreaker

07 Love Me More

08 There’s Nothing Left for You

09 Should’ve Been Me

10 I Guess

11 That’s Our Lamp

