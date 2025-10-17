Mitski lanza por sorpresa un álbum en directo que acompaña el estreno de «Mitski: The Land»

Mitski acaba de dar una nueva muestra de su carácter generoso: ha publicado por sorpresa The Land: The Live Album, un disco en directo que acompaña el estreno de su película de concierto Mitski: The Land, que llegará a más de 600 salas de cine en 30 países el próximo 22 de octubre. El álbum, disponible exclusivamente en Bandcamp hasta el 19 de octubre como descarga a precio libre, fue grabado durante tres noches en el Fox Theatre de Atlanta en 2024 y mezclado por su colaborador habitual Patrick Hyland. Además, los beneficios de las ventas serán donados a la organización humanitaria Direct Relief.

El repertorio de The Land: The Live Album incluye 21 canciones que recorren toda la discografía de Mitski, desde clásicos de Be the Cowboy como Nobody y Washing Machine Heart, hasta joyas de Puberty 2 como I Bet on Losing Dogs, pasando por temas de culto como First Love / Late Spring de Bury Me at Makeout Creek y su reciente éxito viral en TikTok My Love Mine All Mine, extraído de The Land Is Inhospitable and So Are We (2023). La película, dirigida por Grant James, busca capturar la intensidad emocional y escénica de la gira que acompañó ese último álbum, y ya se ha convertido en uno de los eventos musicales más esperados del otoño.

Esta estrategia de lanzamiento refuerza el vínculo íntimo que Mitski mantiene con su audiencia, ofreciendo una experiencia inmersiva que va más allá del formato tradicional de disco o concierto.

De la introspección al estrellato: la evolución de Mitski

Desde su debut en 2012 con Lush, Mitski Miyawaki ha construido una carrera marcada por la honestidad lírica, la experimentación sonora y una sensibilidad que conecta con audiencias diversas. Tras su segundo álbum Retired from Sad, New Career in Business (2013), la artista neoyorquina de origen japonés dio un salto cualitativo con Bury Me at Makeout Creek (2014), donde abandonó el enfoque clásico del piano para abrazar guitarras distorsionadas y estructuras más crudas. Este disco la posicionó como una voz emergente en el indie rock estadounidense, y fue seguido por Puberty 2 (2016), un trabajo que exploró la ansiedad, la identidad y el amor desde una perspectiva íntima y desgarradora.

El reconocimiento masivo llegó con Be the Cowboy (2018), un álbum que la consolidó como una de las compositoras más originales de su generación. Con canciones como Nobody y Geyser, Mitski logró equilibrar la teatralidad con la introspección, y recibió elogios de medios como Pitchfork, que lo incluyó en su lista de los mejores discos de la década. Tras un breve retiro, regresó en 2022 con Laurel Hell, un disco más electrónico y melódico que abordaba la fama y el agotamiento emocional. En 2023 publicó The Land Is Inhospitable and So Are We, una obra más contemplativa y acústica que marcó un nuevo giro estilístico. Con The Land: The Live Album y su película de concierto, Mitski reafirma su capacidad para reinventarse sin perder la esencia que la ha convertido en un referente del pop alternativo contemporáneo.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.