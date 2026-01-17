Mitski vuelve a tensar el hilo entre ficción y realidad con «Nothing’s About to Happen to Me»

Mitski ha anunciado su nuevo álbum, Nothing’s About to Happen to Me, que verá la luz el 27 de febrero a través de Dead Oceans. El lanzamiento llega acompañado de Where’s My Phone, un single juguetón y ruidoso que rompe con la introspección acústica de su anterior etapa y que, además, viene con un videoclip psicodélico dirigido por Noel Paul, inspirado en We Have Always Lived in the Castle de Shirley Jackson.
Según la información publicada por NME, el disco se construye alrededor de una narrativa muy concreta: la historia de “una mujer recluida en una casa desordenada”, un personaje que Mitski interpreta en el vídeo y que parece marcar el tono del álbum. La artista firma todas las canciones y todas las voces, mientras que la producción vuelve a recaer en su colaborador habitual Patrick Hyland, con masterización de Bob Weston. La portada, obra del pintor Marc Burkhardt, adelanta un universo visual más oscuro y teatral.
El tracklist incluye once canciones, entre ellas In a Lake, Cats, Dead Women o Charon’s Obol, títulos que apuntan a un imaginario más narrativo y simbólico. Y aunque la artista no había publicado un álbum desde The Land Is Inhospitable and So Are We (2023), no ha estado precisamente quieta: colaboró con Tamino en Sanctuary, participó en Everybody Scream de Florence + The Machine y grabó una versión de Let My Love Open the Door de Pete Townshend para la banda sonora de A Big Bold Beautiful Journey.
Mitski, entre la delicadeza y el ruido: una carrera sin atajos
Hablar de Mitski es hablar de una artista que nunca se ha conformado con repetir fórmula. Desde sus primeros trabajos —Lush (2012) y Retired from Sad, New Career in Business (2013)— ya quedaba claro que su aproximación a la composición era distinta: formación clásica, sensibilidad emocional extrema y una capacidad para convertir lo íntimo en universal. Con Bury Me at Makeout Creek (2014) dio un giro hacia un sonido más crudo y eléctrico que llamó la atención de la crítica independiente, y con Puberty 2 (2016) consolidó su reputación como una de las compositoras más incisivas de su generación.
El salto definitivo llegó con Be the Cowboy (2018), un álbum que medios como Pitchfork, Rolling Stone o The Line of Best Fit situaron entre lo mejor del año por su capacidad para condensar historias intensas en canciones brevísimas. Tras un breve parón, regresó con Laurel Hell (2022), su trabajo más pop hasta la fecha, y más tarde con The Land Is Inhospitable and So Are We (2023), un disco cálido, acústico y profundamente humano que NME describió como “magistral” en una reseña de cuatro estrellas.
Ahora, con Nothing’s About to Happen to Me, Mitski parece dispuesta a seguir ampliando su universo creativo. Su discografía es un mapa de transformaciones constantes, pero también una prueba de que pocas artistas contemporáneas han sabido mantener una voz tan reconocible mientras cambian de piel una y otra vez.
