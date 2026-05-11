Beethoven & Dinosaur y Annapurna Interactive lanzaron el pasado 7 de mayo de 2026 Mixtape, una aventura narrativa de corte coming-of-age ambientada en los años 90 cuya banda sonora ha generado un entusiasmo inmediato. El juego, disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC (Steam, Epic Games Store y Xbox Game Pass), concentra en poco más de tres horas de juego algunas de las canciones más definitorias de toda una generación alternativa: The Smashing Pumpkins, The Cure, Joy Division, Portishead, Iggy Pop, Siouxsie & The Banshees y muchos más.

El estudio australiano, con sede en Melbourne, ya había demostrado con The Artful Escape (2021) que la música puede ser el verdadero motor narrativo de un videojuego. Con Mixtape, Beethoven & Dinosaur profundiza en esa apuesta: toda la estructura de niveles y memorias interactivas está construida alrededor de canciones licenciadas, no al revés. Además, el precio de lanzamiento es de 19,99 dólares, lo que lo convierte en una de las propuestas más accesibles del año en su categoría.

Mixtape banda sonora: Joy Division, Portishead y los grandes clásicos alternativos de los 90

El argumento de Mixtape sigue a tres amigos —Rockford, Slater y Cassandra— en su última noche juntos antes de que cada uno tome su propio camino tras el instituto. La protagonista, Rockford, sueña con convertirse en music supervisor en Nueva York, lo que justifica dramáticamente cada elección musical del juego. Los propios desarrolladores explicaron en un comunicado que Mixtape «trata sobre la música, sobre DEVO, sobre The Smashing Pumpkins, Lush y Alice Coltrane; sobre cómo te sientes cuando escuchas a Iggy Pop». No son canciones de fondo: los niveles están diseñados en torno a ellas y los personajes hablan explícitamente sobre cada tema.

La recepción crítica avala la propuesta. Mixtape alcanza una media de 85 sobre 100 en Metacritic y llega al 94/100 en OpenCritic, con el 100% de críticos recomendándolo. En Steam, la valoración de usuarios es «abrumadoramente positiva». No es casual: Annapurna Interactive ha construido un catálogo propio con títulos como Outer Wilds, What Remains of Edith Finch o Stray, todos ellos referentes en la intersección entre videojuego y experiencia emocional. Mixtape encaja en esa tradición de manera inequívoca. De hecho, el fenómeno de la música como lenguaje narrativo en el entretenimiento audiovisual es algo que, en CrazyMinds, venimos siguiendo de cerca: desde bandas sonoras de series hasta proyectos como el de Juanma Latorre y Guille Galván de Vetusta Morla para La virgen roja.

Hay algo especialmente estimulante en la selección de Mixtape: junto a los nombres más obvios aparecen Alice Coltrane, The Chi-Lites o Harper’s Bizarre, artistas que amplían el espectro y confirman que detrás de la selección hay un criterio genuino, no solo nostalgia comercial. Un planteamiento que, por otra parte, recuerda al tipo de sensibilidad que exploramos al repasar cómo los nuevos formatos digitales están redefiniendo la experiencia musical.

Mixtape: banda sonora completa del videojuego de Beethoven & Dinosaur

«Atmosphere» – Joy Division

«That’s Good» – DEVO

«Plainsong» – The Cure

«Just Like Honey» – The Jesus and Mary Chain

«Monochrome» – Lush

«Have You Seen Her?» – The Chi-Lites

«Remember When» – Mitch Murder

«State of the Heart» – Mondo Rock

«The Touch» – Stan Bush

«Most of All» – B.J. Thomas

«Roads» – Portishead

«Freak» – Silverchair

«Love» – The Smashing Pumpkins

«Candy» – Iggy Pop

«Galaxy in Turiya» – Alice Coltrane

«More Than This» – Roxy Music

«Spellbound» – Siouxsie & The Banshees

«Sensitive to Light» – Rainbow

«Witchi Tai To» – Harper’s Bizarre

«Yesterday’s Hero» – John Paul Young

«Shine» – David Gray

«Dare» – Stan Bush

«Drunk Flamingo» – Abrahams and Mole

«Powder» – Allclear

«Airwalker» – Bertrand Dolby

«Deep Space Scan» – Curtis Dunn

«Zebra Crossing» – The Eye Gougers

«Moon Unit» – Wooden Sword

Beethoven & Dinosaur, el estudio que convierte canciones en narrativa

Beethoven & Dinosaur es un estudio creativo con sede en Melbourne, Australia, fundado y dirigido por Johnny Galvatron. Su primer título, The Artful Escape (2021, Annapurna Interactive), recibió el galardón BAFTA y fue celebrado como uno de los juegos más singulares de su año: una aventura side-scroller protagonizada por un adolescente que construye su identidad a través de un alter ego rockero. La música —original y atmosférica— era ya entonces la columna vertebral del diseño. Aquel proyecto sentó las bases para lo que Mixtape lleva a su conclusión lógica: utilizar canciones licenciadas de la cultura popular como estructura dramática real.

Con Mixtape, Beethoven & Dinosaur da el salto a un catálogo de licencias extraordinario y confirma que el diálogo entre música indie, alternativa y electrónica y el medio interactivo tiene un territorio propio aún por explorar. No es casual que el sello que acompaña ese paso sea Annapurna Interactive, una de las pocas editoriales capaces de dotar a proyectos de este calibre del espacio que merecen.

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