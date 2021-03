Moby reinventa antiguos temas en un nuevo album

Moby es una mente inquieta y pensante. Al margen de sus creencias y algunas de sus excentricidades, siempre está inmerso en su principal cometido: la música.

Lejos de este personaje algo snob del New York de los 90, y muy alejado del foco mediático, siempre nos sorprende con algún lanzamiento. Bien sea cosecha propia, colaboraciones, música ambiente.

En este caso, nos sorprende con una reinterpretación de canciones suyas. Entre las canciones que formarán parte de este Reprise, serán Porcelain, Go, o Why Does My Heart Feel So Bad?, entre otras. Como él mismo indica, la música es emoción y por ello, se puede reconvertir.

Pero todo esto no tendría tanta gracia si no fuera porque ha contado con el sello Deutsche Grammophon y la Budapest Art Orchestra.

Moby se rodea de grandes colaboradores

Y es que siempre ha sabido moverse y mantener las amistades. Para este nuevo proyecto musical, que verá la luz el próximo 28 de mayo y que ya se puede pedir en preventa aquí, cuenta con magníficas colaboraciones.

Mark Lanegan, Gregory Porter, Jim James de My Morning Jacket, Mindy Jones o Skylar Grey son algunos de los artistas que toman parte en esta reinvención de sus grandes clásicos. Aquí dejamos como suena uno de los tracks:

El documental sobre Moby, en breves

Está claro que no sólo la música es su principal interés. Propietario de un restaurante, amante de la arquitectura y activista especialmente con los derechos de los animales, tendrá su propio documental.

Bajo el nombre de Moby Doc, el propio cantante narrará su vida en sus treinta años de carrera, desde sus comienzos en el underground hasta convertirse en un icono del veganismo. Además, podremos ver entrevistas junto a David Bowie o David Lynch, así como actuaciones en directo, teniendo en cuenta que hace años que se retiró de las giras.

Este documental se podrá igualmente ver en diversas plataformas a partir del día 28 de mayo y ha sido dirigido por Rob Bralver.