Moby repite con Mark Lanegan y suma a Kris Kristofferson para una nueva versión de “The Lonely Night”

Moby ha ofrecido el segundo adelanto de su álbum de presentación en Deutsche Grammophon, Reprise (28 de mayo), con The Lonely Night. El antiguo líder de Screaming Trees, el cantante y compositor Mark Lanegan, forma un dúo con el actor y leyenda del country Kris Kristofferson. Sus voces se funden con guitarra, piano, órgano y cuerda para revelar nuevas perspectivas acústicas de una de las canciones predilectas del propio Moby.

Esta primera colaboración con DG incluye también versiones reimaginadas de grandes éxitos como Go, Porcelain, Extreme Ways, Natural Blues y Why Does My Heart Feel So Bad?. Tanto el single como el álbum reflejan el deseo de Moby de proyectar fuertes emociones y comunicarlas por medio de lo que él mismo describe como “la sencillez y vulnerabilidad que puedes conseguir con la música acústica o clásica“.