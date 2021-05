Modest Mouse estrena “Leave a Light On”, su nuevo single

Estamos deseando poder disfrutar del disco de retorno de los estadounidenses Modest Mouse, el primero en los últimos 6 años desde el ya lejano Strangers To Ourselves de 2015.

The Golden Casket, que así se llamará el séptimo trabajo de la discografía de la banda, saldrá a la venta el próximo 25 de junio a través de Epic Records, y ya podemos escuchar un segundo adelanto titulado Leave a Light On. Además, recordemos que hace unas semanas ya pudimos descubrir We Are Between.

Se trata de un tema compuesto por Isaac Brock, líder de la banda, y el batería Jeremiah Green junto con el multi-instrumentalista Russell Higbee y el percusionista Ben Massarella. Además, para acompañar el lanzamiento, hemos sabido que la banda se irá de gira por Norteamérica junto a Future Islands en los meses de julio a octubre, lo que abre una puerta a que, unos pocos meses después, podamos tenerlos también por Europa. Por el momento, os dejamos con este Leave a Light On.