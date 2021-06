“The Sun Hasn’t Left”, nuevo single de Modest Mouse

The Sun Hasn’t Left es el último single que nos llegará antes de la salida de Golden Casket. Previamente a esta salida, ya pudimos disfrutar de dos singles más de Modest Mouse, titulados We Are Between y Leave a Light On.

Golden Casket viene como un soplo de aire fresco y renovado para los fans de Modest Mouse, puesto que todo apuntaba a que ya no volverían sacar disco. El motivo es que su trabajo anterior, Strangers to Ourselves, salió a la luz hace seis años, en 2015.

No habrá que esperar mucho ya hasta la salida del disco oficial, ya que esta se producirá el día 25 de junio, de la mano de Epic Records.

Con este nuevo trabajo Modest Mouse han optado por renovar la sangre de lo anteriormente visto en sus discos pasados. Golden Casket es una evolución total de forma y contenido. La temática ha abandonado la profunda oscuridad a la que estábamos sumidos para llevarnos a temáticas más positivas, no esencialmente cumpliendo en su totalidad el término “optimista”, pero sí que más optimista que de costumbre. Musicalmente el disco se siente joven y energético, se lanza a descubrir, mediante los juegos y progresiones entre sintetizadores y percusión, nuevos caminos entre la psicodelia y la música electrizante y bailable .

El grupo ya se pronunció sobre Golden Casket en redes sociales: “los doce temas se comportan como organismos amorfos, sufriendo mutaciones dramáticas y cambios de humor que hablan del tira y afloja crónico entre la esperanza y la desesperación que se desarrolla en la cabeza de Brock”

El disco ha sido grabado en el estudio de grabación de los propios Modest Mouse en Portland, por los productores Jacknife Lee y Dave Sardy en la ciudad de Los Ángeles.

Para celebrar por todo lo alto la salida de The Sun Hasn’t Left, Modest Mouse han anunciado un tour masivo por toda Norteamérica, que se desarrollará en los meses de julio a octubre de este año. En esta gira se verán acompañados en Seattle, Morrison, Nashville, Cincinnati y Oklahoma City por Future Islands.