Modest Mouse tienen nuevas canciones preparadas para un próximo lanzamiento

La presencia de Modest Mouse en el Mad Cool Festival, además de un gran concierto, nos dejó una estupenda noticia, y es que la banda estadounidense ha revelado que tienen «siete nuevas canciones que saldrán muy pronto».

En declaraciones a NME, Isaac Brock ha declarado que «tan pronto como terminamos con el último álbum, tenía una espina clavada que me hacía preguntarme por qué era necesario tomarse tanto tiempo para sacar discos? ¡Porque encuentro otros intereses! No todos son buenos, ¡pero a la mierda! Ya no quiero tener que responder esa pregunta, así que tengo un disco con el que estoy muy feliz».

Además, Brock ha dejado la puerta abierta a una posible reincorporación de Johnny Marr como integrante de la banda. «Le envié uno de los temas y hablamos de escribir de nuevo, pero veremos cómo funciona. Nuestros horarios no necesariamente se alinean. Me encantaría volver a escribir con él e imagino que lo haremos», añade.

Aunque aún no dejen de ser planes lejanos, es bueno saber que ya hay nuevos temas de Modest Mouse en camino.

