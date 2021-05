Modest Mouse volverán con su primer álbum en seis años

La banda estadounidense de indie rock Modest Mouse ha anunciado la publicación de un nuevo trabajo de estudio, The Golden Casket. Formada en 1992, la banda no publicaba un álbum desde su Strangers to Ourselves de 2015. Si bien a lo largo de 2019 publicaron tres canciones sueltas que se quedaron en un siete pulgadas, por entonces no hubo ningún anuncio de un futuro trabajo de larga duración. Con la lista de canciones de The Golden Casket difundida, se puede confirmar que ninguno de esos tres cortes han acabado en este próximo álbum.

Este nuevo trabajo, que será el séptimo de estudio de la banda, viene precedido de el sencillo We Are Between, segundo corte del disco. En el anuncio oficial, Modest Mouse aclaran: “Las doce pistas se comportan como organismos amorfos, experimentando mutaciones dramáticas y cambios de humor que hablan del tira y afloja crónico entre la esperanza y la desesperación que se desarrolla en la cabeza de Brock“.

The Golden Basket saldrá a la luz el 25 de junio con Epic Records y ha sido producido por Dave Sardy y Jacknife Lee entre Los Ángeles y el estudio base de Modest Mouse en Portland. El listado de canciones que conforman The Golden Casket es: