Mogwai estrena el tráiler de su nuevo documental «If The Stars Had A Sound»

La banda escocesa de post-rock Mogwai ha compartido el primer adelanto de su esperado documental If The Stars Had A Sound, que repasa su trayectoria desde sus inicios hasta la actualidad. El filme, dirigido por Antony Crook y producido por Kyrie MacTavish, Blazing Griffin y Adler Entertainment, se estrenará en el festival South by Southwest (SXSW) de Austin, Texas, en marzo de este año.

El documental muestra el proceso creativo de Mogwai, que ha definido su propio género musical con una mezcla de fuerza sonora, sutileza y gracia, y que ha cosechado una fiel legión de seguidores a lo largo de sus 25 años de carrera y 10 álbumes de estudio. El filme también refleja los desafíos que la banda tuvo que afrontar durante la pandemia, cuando tuvo que grabar su décimo disco en Nueva York bajo confinamiento, logrando un resultado histórico.

“Antony ha hecho algo realmente especial”, ha declarado Stuart Braithwaite, líder de Mogwai, sobre el documental. “Empezó como un corto sobre dejar Escocia para grabar en Nueva York, pero cuando la pandemia ocurrió todo cambió. Tanto nosotros como Antony perseveramos con el disco y el filme, y el filme cuenta cómo salimos del otro lado”.

El documental cuenta con el apoyo de The National Lottery a través de Screen Scotland, y también incluye imágenes de los conciertos en vivo de la banda a lo largo de su carrera. If The Stars Had A Sound promete ser una obra imprescindible para los fans de Mogwai y para los amantes de la música en general.