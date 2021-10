Mogwai ganan el premio al Disco escocés del año con «As The Love Continues»

Artista

Mogwai

¿Por qué son noticia?

La banda ha ganado el premio al Álbum Escocés del Año 2021 por su décimo disco As The Love Continues. Es la primera vez que consiguen este reconocimiento en su longeva carrera tras imponerse a otros nominados como Biffy Clyro, Stanley Odd o The Snuts.

Reacción de la banda

En un emotivo momento, el líder de la banda, Stuart Braithwaite, dedicó el premio al agente de contratación de la banda, Mike Griffiths, que falleció a principios de este mes.

«Realmente no esperaba esto. No he pensado en nada que decir más que gracias. Ha sido un año realmente de locos para la banda. Han pasado un montón de cosas que no pensábamos que pasarían y esta es una más de ellas. Esto es una locura», añadió.

Mogwai – As The Love Continues

Sobre Mogwai

Los escoceses Mogwai han desarrollado un cautivante estilo de post-rock, predominantemente instrumental y basado más en la creación de texturas y atmósferas que en formatos tradicionales de la canción pop. Sus paisajes sonoros pueden ir de la más sosegada belleza al ruido más brutal. A partir de sus comienzos en Glasgow a mediados de los noventa la banda ha ido evolucionando - a menudo asistida por los productores Dave Fridmann y Tony Doogan - , mutando la agresividad de sus primeros trabajos en serenas exploraciones melódicas. La discografía del grupo comprende numerosos álbumes y EP, así como varias bandas de sonido para cine y televisión, todos de notable factura. Every Country's Sun, el noveno álbum de estudio de Mogwai.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

