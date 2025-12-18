Momentos Alhambra 2026 arranca con un cartel diverso y lleno de sorpresas

El ciclo Momentos Alhambra ha anunciado los primeros nombres de su edición 2026 y la propuesta no puede ser más variada: desde el indie luminoso de Kakkmaddafakka hasta la sensibilidad pop de María Arnal, pasando por el folk íntimo de Yarea, el pop fresco de Gonzalo Hermida o la veteranía de Pancho Varona. La programación inicial confirma conciertos en ciudades como Madrid, Valencia, A Coruña, Pontevedra y Granada, con fechas que se extienden entre enero y mayo.

El avance del cartel refleja la apuesta del ciclo por la diversidad estilística: el power pop de Germán Salto y Back to The Hills, el mestizaje flamenco de El Duende Callejero, el pop elegante de dani dicostas y la fusión urbana de Cocco Lexa, que mezcla r&b, reggaetón, trap y salsa en lo que él mismo define como “latino mediterráneo”. La propuesta de Momentos Alhambra no se limita a un género, sino que busca crear un mosaico sonoro que conecta con públicos distintos, desde los amantes del indie clásico hasta quienes buscan ritmos bailables y contemporáneos.

La cita se convierte así en un escaparate de talento emergente y consolidado, con artistas que han sabido construir trayectorias sólidas en la escena española y europea. El ciclo, respaldado por Cervezas Alhambra, mantiene su filosofía de unir música selecta con experiencias únicas en espacios emblemáticos. Con este primer avance, queda claro que 2026 será un año de descubrimientos y celebraciones musicales.

Kakkmaddafakka, la banda noruega que convirtió la fiesta en su identidad

Kakkmaddafakka es una de las propuestas más singulares que ha salido de Noruega en las últimas dos décadas. Formada en Bergen en 2004, la banda se dio a conocer internacionalmente con su mezcla de indie rock, pop y una energía escénica que rápidamente los convirtió en favoritos de festivales europeos. Su debut Down to Earth (2007) marcó el inicio de una carrera que pronto se consolidó con Hest (2011), producido por Erlend Øye de Kings of Convenience, un disco que les abrió las puertas de la crítica internacional gracias a himnos como Restless.

A lo largo de los años, Kakkmaddafakka han sabido reinventarse sin perder su esencia festiva. Con KMF (2016) y Diplomacy (2019), exploraron sonidos más pulidos y melódicos, manteniendo siempre la interacción con el público como su sello distintivo. Sus conciertos son auténticas celebraciones colectivas, donde la banda rompe la barrera entre escenario y audiencia. Su capacidad para fusionar géneros —del disco al reggae, pasando por el house y el pop ochentero— los ha convertido en una referencia de eclecticismo dentro del indie europeo.

Hoy, con más de veinte años de trayectoria, Kakkmaddafakka siguen siendo una banda que apuesta por la frescura y la espontaneidad. Su discografía refleja una evolución constante, pero siempre con la fiesta como núcleo. En 2026, su regreso a España dentro de Momentos Alhambra promete ser uno de los conciertos más vibrantes del ciclo, reafirmando que su propuesta sigue tan vigente como en sus primeros años.

María Arnal, tradición y vanguardia en una voz única

La carrera de María Arnal es un ejemplo de cómo la tradición puede dialogar con la modernidad. Nacida en Barcelona, comenzó a llamar la atención con el dúo María Arnal i Marcel Bagés, donde exploraba el cancionero popular desde una perspectiva contemporánea. Su primer álbum, 45 cerebros y 1 corazón (2017), fue aclamado por la crítica y considerado uno de los discos más importantes de la música española reciente, con canciones como Tú que vienes a rondarme que combinan memoria histórica y experimentación sonora.

En 2021, María Arnal dio un paso más con Clamor, un trabajo que fusiona pop vanguardista y electrónica, y que fue destacado por medios como y por su capacidad de abordar temas universales como el cambio climático y la fragilidad humana desde una perspectiva artística y emocional. Su propuesta se caracteriza por una producción cuidada, letras profundas y una voz que transmite autenticidad y sensibilidad.

La artista ha logrado situarse en la intersección entre lo íntimo y lo colectivo, entre lo experimental y lo accesible. Su música no solo recupera raíces, sino que las proyecta hacia el futuro, convirtiéndola en una de las voces más relevantes de la escena ibérica contemporánea. En el marco de Momentos Alhambra 2026, su concierto en Madrid será una oportunidad para comprobar cómo su obra sigue evolucionando y cómo su capacidad de emocionar permanece intacta.

Pancho Varona, cuatro décadas de canciones junto a Sabina y más allá

El nombre de Pancho Varona está íntimamente ligado a la historia de la música española de las últimas cuatro décadas. Nacido en Madrid en 1957, su carrera comenzó a despegar en 1982 cuando se unió a Joaquín Sabina, convirtiéndose en su guitarrista, productor y mano derecha durante más de 40 años. Juntos dieron forma a algunos de los himnos más reconocibles del repertorio de Sabina, como Pacto entre caballeros, Contigo, La del pirata cojo o A la orilla de la chimenea. Su papel fue mucho más que el de acompañante: Varona se convirtió en coautor y arquitecto sonoro de una discografía que marcó a varias generaciones.

Además de su trabajo con Sabina, Varona formó parte del grupo Viceversa en los años 80 y colaboró con Christina Rosenvinge en su etapa con Christina y los Subterráneos a principios de los 90. En 1995 publicó su primer disco en solitario, Pancho Varona, bajo el sello BMG/RCA, y más recientemente ha lanzado sencillos como Pájaro Herido (2023) y A Duras Penas (2023). Su estilo, siempre cercano al pop rock y la canción de autor, se caracteriza por letras directas y arreglos que equilibran lo íntimo con lo popular.

La ruptura profesional con Sabina en 2022, tras cuatro décadas de colaboración, marcó un punto de inflexión en su carrera. Desde entonces, Varona ha seguido girando en solitario, reivindicando su propio repertorio y la autoría compartida de canciones que forman parte del imaginario colectivo español. Su presencia en Momentos Alhambra 2026 supone una oportunidad única para ver a un músico que ha sido testigo y protagonista de la evolución de la canción española, ahora en una etapa de reafirmación personal y artística.

Avance Programación Momentos Alhambra 2026

Avance de cartel

Enero Sábado 10 – Germán Salto & Back to the Hills 📍 Loco Club – Valencia



Febrero Viernes 27 – María Arnal 📍 Sala But – Madrid Viernes 27 – El Duende Callejero 📍 Sala El Tren – Granada



Marzo Jueves 5 – Kakkmaddafakka 📍 Sala But – Madrid Martes 17 – Cocco Lexa 📍 Sala Malavida – A Coruña Sábado 28 – dani dicostas 📍 Island Club – Vigo, Pontevedra



Abril Viernes 17 – Pancho Varona 📍 A Pousada da Galiza Imaxinaria – Boiro, A Coruña Sábado 18 – Gonzalo Hermida 📍 Sala Malavida – A Coruña



Mayo Viernes 8 – Yarea 📍 A COFRADÍA – Taberna Cultural – Vilanova de Arousa



