Momma regresa con nuevo álbum y gira: ¡Descubre «Welcome to My Blue Sky»!

La banda de Brooklyn Momma ha vuelto a la escena musical con un nuevo sencillo titulado I Want You (Fever) y el anuncio de su próximo álbum Welcome to My Blue Sky, que saldrá el 4 de abril a través de Polyvinyl/Lucky Number. Este álbum, producido por el miembro de la banda Aron Kobayashi Ritch, fue escrito principalmente por Allegra Weingarten y Etta Friedman en guitarra acústica.

Según Weingarten, «con este álbum nos preocupamos menos por sonar cool y heavy y mucho más por una buena composición que inspire a la gente a cantar y sentir cada palabra». Friedman añade: «De alguna manera, sentimos que pusimos nuestras vidas patas arriba. Necesitábamos apoyarnos mutuamente para sobrellevar todo lo que estábamos pasando, y escribir canciones juntos fue una gran parte de trabajar esos sentimientos y finalmente dejarlos ir».

Además del lanzamiento del álbum, Momma ha anunciado una gira por América del Norte que se extenderá por abril y mayo, con fechas en festivales como Primavera Sound y Outbreak. La gira concluirá en Nueva York el 31 de mayo en el Warsaw con Wishy como telonero.

Momma: Una trayectoria de evolución y autenticidad en la escena indie

La banda de Brooklyn Momma ha recorrido un camino fascinante desde su formación en 2015. Fundada por Allegra Weingarten y Etta Friedman, la banda rápidamente se destacó en la escena indie con su sonido distintivo y letras introspectivas. Su álbum debut Interloper (2016) capturó la atención de críticos y fans por igual, estableciendo a Momma como una fuerza emergente en el mundo de la música alternativa.

Con el lanzamiento de Two of Me (2020), Momma demostró su capacidad para evolucionar y experimentar con nuevos sonidos. Este álbum, producido por Aron Kobayashi Ritch, exploró temas de identidad y autodescubrimiento. La banda continuó su ascenso con Household Name (2022), un álbum que consolidó su reputación como narradores hábiles y músicos talentosos.

El anuncio de su nuevo álbum Welcome to My Blue Sky marca otro hito en la carrera de Momma. Este trabajo promete ser una evolución natural de su sonido, con un enfoque en la composición y la conexión emocional con sus fans.

